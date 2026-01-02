¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?

SICT dio a conocer cifras de trabajo en vías terrestres durante 2025. (Foto: Gobierno de México)

Durante 2025, México experimentó un “avance notable” en materia de infraestructura, con la construcción y modernización de carreteras, puentes y vías férreas, así como mejoras en aeropuertos y espacios públicos, según lo dio a conocer el gobierno a través de un comunicado oficial.

El impacto de estas obras se refleja tanto en la extensión de las nuevas rutas como en la generación de empleo y la conectividad regional, según datos difundidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A lo largo del año pasado, la SICT reportó que se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos, una cifra que engloba tanto nuevas construcciones como obras de modernización y rehabilitación.

Este esfuerzo incluyó la finalización de proyectos emblemáticos como:

Carretera San Ignacio-Tayoltita

Carretera Real del Monte-Huasca

Carretera Jala-Puerto Vallarta

Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas

Además, varias rutas estratégicas como Tamazunchale-Huejutla y Macuspana-Escárcega recibieron intervenciones sustanciales, y se completó el puente “Los Muros” en el Circuito Tierra y Libertad de Morelos.

Impacto de los Ejes Prioritarios y Programas Especiales

Entre las acciones prioritarias, 193 kilómetros de carreteras fueron intervenidos específicamente en los denominados Ejes Prioritarios, mientras que el programa “General Lázaro Cárdenas del Río” permitió trabajos en 820 kilómetros adicionales de vías.

Paralelamente, el despliegue de trenes de repavimentación, ya presentes en 16 estados y con la meta de cubrir todas las entidades el próximo año, busca acelerar la rehabilitación de caminos. Así, la inversión en maquinaria se tradujo en la utilización de 4 mil 747 equipos especializados y la construcción de 135 caminos artesanales a lo largo de 432 kilómetros en 11 estados.

SICT reportó que se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos. (Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

Respuesta ante Emergencias y Conservación de Infraestructura

La SICT también enfrentó desafíos derivados de fenómenos meteorológicos. Tras las lluvias extraordinarias de octubre, en apenas tres días se restableció la circulación en mil 61 kilómetros de carreteras federales en estados como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Además, en Guerrero se impulsó la reconstrucción de 68 puentes afectados por los huracanes John y Otis. En total, la secretaría informó que se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes y que, desde el inicio de la administración, se han conservado 45 mil 477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje.

Expansión Ferroviaria, Aeroportuaria y Espacios Educativos

En paralelo al avance carretero, el gobierno federal inició la construcción de 787 kilómetros de vías para trenes de pasajeros, destacando rutas como México-Querétaro y México-Pachuca, así como los primeros ensayos en el tramo Lechería-AIFA y el tren “El Insurgente”.

En el sector aeroportuario, 10 aeropuertos fueron ampliados o modernizados, en beneficio de 186 millones de usuarios, con la meta de intervenir un total de 64 terminales.

También se reportó la edificación de 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala, junto con la mejora de la infraestructura urbana mediante el programa Senderos Seguros en el Estado de México.

Cinco puntos más relevantes del año

Mil 523 kilómetros de carreteras y caminos fueron intervenidos en todo el país. 31 kilómetros de puentes nuevos y rehabilitados fortalecieron la conectividad regional. Se utilizaron 4.747 máquinas especializadas para acelerar las obras de infraestructura. 787 kilómetros de vías ferroviarias se sumaron a la red nacional de trenes de pasajeros. La modernización de 10 aeropuertos benefició a 186 millones de personas usuarias.