UNAM se prepara para afrontar retos en 2026: hace un balance entre incremento de matrícula y bienestar emocional

La Universidad destacó que en 2025 atravesó momentos “complejos y difíciles”

La UNAM se prepara para afrontar retos en 2026.

El inicio de 2026 marca para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un momento clave de balance y proyección, donde el crecimiento de su matrícula y el bienestar integral de su comunidad se colocan en el centro de la agenda institucional.

Autoridades universitarias subrayan que, frente a un entorno social cambiante y con desafíos inéditos, la clave será mantener el compromiso y la cohesión que caracterizan a la comunidad universitaria. A partir de esta visión, la UNAM se plantea fortalecer la autonomía y asegurar que sus egresados contribuyan activamente a un desarrollo incluyente y sustentable.

Expansión académica y aumento de matrícula

Durante el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM amplió su capacidad de atención al sumar más de mil 500 nuevos lugares en el nivel medio superior, lo que permitió que 35 mil 195 estudiantes de nuevo ingreso se incorporaran a sus aulas en este nivel educativo.

El crecimiento global de la población estudiantil alcanzó casi 380 mil alumnos, desde los primeros años hasta el posgrado. La expansión académica también se reflejó en la apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Oaxaca, que inició con cinco licenciaturas y extendió la oferta educativa de la universidad a regiones como Morelia, León, Juriquilla y Mérida, donde se sumaron nuevas carreras.

La revisión y actualización de los planes de estudio continuó con énfasis en la pertinencia profesional, incluyendo la creación de un Doctorado en Trabajo Social y especializaciones en áreas como Enfermería y Contaduría. De este modo, la UNAM busca que la formación de sus egresados responda a las demandas sociales actuales.

Apoyo estudiantil, programas de bienestar y salud mental

El apoyo integral para los estudiantes ha sido una constante, reflejado en la entrega de más de 170 mil becas, entre ellas la Beca Ifigenia Martínez, destinada a complementar la alimentación de quienes lo requieren. Además, la totalidad de los 106 mil alumnos de bachillerato recibió la beca Benito Juárez del gobierno federal. De acuerdo con el balance institucional, casi 280 mil estudiantes, desde bachillerato hasta posgrado, accedieron a algún tipo de beca durante 2025.

El bienestar emocional ha sido priorizado mediante la consolidación del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental y la puesta en marcha de estrategias como “Espora Psicológica” y el Programa Universitario Cultura de Paz. Estas acciones buscan fortalecer entornos empáticos y saludables para que los estudiantes puedan desarrollar su potencial académico y personal.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

Innovación, cultura y proyección internacional

En el ámbito científico, la UNAM reforzó su presencia global en 2025 con la instalación del telescopio robótico Colibrí en San Pedro Mártir, una muestra de la colaboración internacional en investigación.

La gestión universitaria también destacó por impulsar reformas orientadas a una gobernanza más horizontal y participativa, gracias a la labor de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, que prepara foros de consulta para fortalecer la autonomía y adaptar la universidad a los retos del siglo XXI.

El fortalecimiento de la infraestructura incluyó el Programa de Rehabilitación de Espacios, con mejoras en la seguridad y equipamiento en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, así como en otros espacios de educación media superior.

En el plano cultural y social, la UNAM mantuvo una agenda de más de 12 mil actividades, incluyendo danza, teatro, cine y música, que congregaron a 2.5 millones de asistentes.

Además, la Fiesta del Libro y la Rosa y la Feria Internacional del Libro Universitario continuaron como referentes editoriales. En salud pública, la universidad instaló dos centros masivos de vacunación en coordinación con autoridades federales, donde se aplicaron más de 120 mil vacunas.

La vinculación internacional se reforzó mediante la firma de convenios con instituciones como la Sorbona de París, Universidad de Costa Rica, Universidad de Chile y el Instituto Max Planck de Alemania, facilitando el intercambio académico y científico. Los resultados en rankings internacionales ratifican la excelencia y el compromiso de la UNAM en el contexto global.

Cinco puntos clave del balance en la UNAM durante 2025

  1. Incremento de matrícula: La UNAM sumó más de 1.500 espacios nuevos en educación media superior, llegando a cerca de 380.000 estudiantes en total.
  2. Apoyo estudiantil: Cerca de 280.000 alumnos recibieron algún tipo de beca, incluyendo la nueva Beca Ifigenia Martínez y la Beca Benito Juárez para bachillerato.
  3. Bienestar emocional: Se consolidaron programas de salud mental y cultura de paz, como el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental.
  4. Expansión académica y científica: La apertura de nuevas carreras, la inauguración de la ENES Oaxaca y la instalación del telescopio Colibrí fortalecieron la oferta y la investigación universitaria.
  5. Proyección internacional y cultural: Se firmaron convenios con instituciones de prestigio internacional y se realizaron más de 12.000 actividades culturales con la participación de 2,5 millones de personas.

