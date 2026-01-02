Gobierno federal expropió 77 predios para obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca

El Tren 'El Insurgente' llegará a su terminal Observatorio, por lo que conectará con el Metro de la Ciudad de México. Crédito: Gobierno de México.

El pasado 30 de diciembre de 2025, el Gobierno federal formalizó la expropiación de más de 218 mil metros cuadrados de terrenos privados, tanto en el Estado de México como en Hidalgo, para avanzar en la construcción del Tren Interurbano AIFA-Pachuca.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se enmarca en la estrategia nacional de movilidad y se espera que conecte a comunidades clave con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Según el propio documento oficial, la medida responde a la prioridad del Ejecutivo para consolidar el desarrollo de infraestructura ferroviaria de pasajeros.

Expropiación para infraestructura ferroviaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ejerció la facultad constitucional para ordenar la expropiación de 218 mil 716.774 metros cuadrados distribuidos en 77 inmuebles de propiedad privada.

Los predios afectados se localizan en los municipios de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala y Zapotlán de Juárez (Hidalgo), así como en Tecámac y Temascalapa (Estado de México). Según lo publicado, la acción tiene sustento en los artículos 27 y 28 constitucionales, que reconocen la utilidad pública de los ferrocarriles para el desarrollo nacional.

El decreto establece que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), está a cargo de la ejecución y la ocupación inmediata de los bienes, además de la gestión de los pagos de indemnización a los propietarios afectados.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizó el procedimiento legal y la declaración de causa de "utilidad pública", cumpliendo con la garantía de audiencia.

Medida refuerza el cumplimiento de los compromisos del gobierno 2025-2030

El proyecto del Tren Interurbano AIFA-Pachuca forma parte de los 100 Compromisos de gobierno 2025-2030, reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo. El compromiso número 79 plantea ”Construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes" para mejorar la conectividad nacional.

La versión oficial sustenta que la medida se apoya en la Ley de Expropiación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y diversos programas sectoriales de movilidad y desarrollo territorial.

El expediente de expropiación indica que los terrenos son apropiados y necesarios para el trazo del tren, que conectará a los municipios mencionados y permitirá la integración de sistemas de transporte regionales.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario concluyó que el proyecto impactará la movilidad, la economía local y el acceso a servicios, con beneficios directos para las regiones involucradas.

Gobierno de Claudia Sheinbaum expropió 77 predios para las obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca. (Foto: Presidencia)

Propietarios podrán impugnar monto de compensación

El decreto ordena a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario cubrir las indemnizaciones correspondientes, con base en los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Los propietarios podrán recurrir a la vía judicial para impugnar únicamente el monto de la compensación. Si los inmuebles no se destinan al proyecto en un plazo de cinco años, los afectados tendrán derecho a solicitar la reversión total o parcial de los bienes.

La notificación será personal y, de desconocerse el domicilio de algún propietario, se realizará una segunda publicación en el DOF. La SEDATU inscribirá el decreto en los registros públicos correspondientes.

El documento oficial también deja sin efecto la ocupación temporal previa de los terrenos, y formaliza la transferencia de los mismos a favor de la Federación para el desarrollo del tren interurbano.

Datos relevantes sobre la expropiación de terrenos para uso del Tren Interurbano AIFA-Pachuca