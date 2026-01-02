México

Avión privado en el que viajaba Poncho de Nigris aterriza de emergencia: “No se ve nada”

Durante su más reciente aventura, el ex participante de La Casa de los Famosos México compartió la inesperada experiencia aérea que vivió

El ex participante de La
El ex participante de La Casa de los Famosos México documenta en video el momento exacto del aterrizaje forzoso. (Instagram / YouTube)

Poncho de Nigris, ex participante de La Casa de los Famosos México, vivió momentos de tensión cuando el avión privado en el que viajaba tuvo que aterrizar de emergencia.

A través de su canal de YouTube, el creador de contenido dio a conocer el momento exacto en que las condiciones climatológicas cambiaron los planes de su vuelo tras acudir a entregar un premio a uno de sus seguidores.

El regiomontano compartió todos los detalles de su aterrizaje de emergencia debido a las condiciones climatológicas.

El aterrizaje de emergencia que vivió Poncho de Nigris

Además del video que publicó el De Nigris, la cuenta de ‘La tía Sandra’ en X dio a conocer algunos fragmentos de lo ocurrido en los que se escucha al influencer narrar un poco de lo que sucede durante el vuelo.

“Vamos a ir a Torreón, tenemos viaje a Torreón. Está bien frío. Vamos a dar unos premios en Torreón. Vamos y venimos en avioncito privado”, contó al inicio del clip.

Durante los primeros minutos todo parecía ir bien, incluso reveló parte de la convivencia que tuvo con los seguidores durante la entrega de premios; sin embargo, la situación cambió radicalmente durante su regreso a Monterrey.

“Estamos a punto de llegar a Monterrey, pero tenemos problemas porque el clima está muy feo”, detalló.

La emoción de convivir con
La emoción de convivir con fans se transformó en angustia cuando la niebla y el frío alteraron el destino, mostrando el lado desconocido de viajar en avión privado. (Captura de pantalla)

“Tensión en las alturas”

Luego de que revelara parte de lo que vive en los eventos privados que organiza, el influencer narró la tensión que vivió en las alturas cuando su vuelo tuvo que aterrizar de emergencia ante un “cielo cerrado”.

“Está totalmente cerrado el cielo y, al parecer, nos está diciendo aquí el capi y el copiloto, que si no ven la pista nos vamos a tener que regresar a Saltillo. Estamos en Torreón, la ciudad más cercana para aterrizar, pero no sé qué vamos a hacer en Saltillo”, contó.

A lo largo de su aterrizaje, De Nigris no dejó de grabar y se mantuvo en calma pese a que mostró que no se lograba ver la pista para aterrizar, lo que podría significar un problema mayor.

“Estamos entrando a la nube para ver si podemos aterrizar. Vean cómo se ven los picos de las montañas. Esta es la prueba de fuego. Está bien cerrado, no se ve nada”, explicó.

El vuelo de Poncho de
El vuelo de Poncho de Nigris a Monterrey se vio obligado a cambiar de ruta debido a cielo cerrado y mala visibilidad. (IG)

Poncho de Nigris recibe mensajes de aliento ante terror en las alturas

En la publicación oficial de su video en YouTube, los seguidores del creador de contenido no se hicieron esperar, y manifestaron sus muestras de apoyo.

  • “Idolo el piloto y copiloto”.
  • “Me daría miedo subirme en un avión privado”.
  • “Esos aterrizajes son de terror. Me ha tocado dos veces en aviones comerciales y te la pasas feo”.
  • “Exactamente, es más seguro que llegue el avión a que llegue tu maleta”.
  • “Qué miedo el vuelo de regreso”.

