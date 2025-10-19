México

Poncho de Nigris vuelve a explotar contra mujeres con OnlyFans: “Una prosti de internet por 300 pesos”

El ex participante de “Solo para mujeres” argumentó que en su entorno no se acepta que una mujer muestre su cuerpo públicamente, generando controversia entre los internautas

Por Armando Guadarrama

Guardar
De Nigris defiende su postura
De Nigris defiende su postura con argumentos basados en valores familiares tradicionales (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Las recientes declaraciones de Poncho de Nigris sobre las mujeres que generan contenido en OnlyFans han provocado una intensa discusión en redes sociales. El conductor e influencer afirmó que no podría mantener una relación con una mujer que utilice esa plataforma, ya que, según sus palabras, “no la vería con respeto”.

Durante una entrevista con Judith Grace, De Nigris defendió su postura al señalar que fue educado bajo valores tradicionales y que en su entorno familiar no se acepta que una mujer muestre su cuerpo públicamente.

“Al hombre no le gustaba que la mujer anduviera enseñando las nalgas”, soltó sin rodeos. Luego remató diciendo que “ya andan todas con poca ropa”.

Poncho de Nigris desata polémica
Poncho de Nigris desata polémica por sus declaraciones sobre mujeres en OnlyFans (Recorte)

El influencer relató que, en su familia, incluso se burlarían si alguno de sus hermanos tuviera una pareja dedicada al contenido erótico, llegando a decir: “Nos tiraríamos carrilla: ‘andas con una prosti de internet que enseña por 300 pesos’”.

El debate se intensificó cuando se comparó su participación en el espectáculo “Solo para mujeres” con el contenido de OnlyFans. De Nigris rechazó la comparación y sostuvo que su trabajo en el show era parte de una propuesta escénica distinta, argumentando que Solo para mujeres era otra cosa” y que su actuación no puede equipararse a lo que se publica en plataformas de suscripción. “Cuando estás en una película, una escena de cama no es porno”, justificó.

En diciembre de 2024, Poncho de Nigris ya había abordado el tema en el podcast Más allá del fierro, donde aconsejó a los jóvenes, entre ellos su sobrino Aldo de Nigris y su amigo Yetus Prime, a evitar relaciones serias a temprana edad, especialmente con personas vinculadas a OnlyFans.

El influencer regiomontano consideró que comprometerse en la juventud puede significar una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, y sugirió que la edad adecuada para una relación estable es alrededor de los 28 años.

El influencer afirma que no
El influencer afirma que no podría respetar a una pareja que use la plataforma (IG)

En esa conversación, De Nigris fue especialmente crítico con las relaciones con modelos de OnlyFans y escorts, describiéndolas como portadoras de “oscuridad” y “depresión”.

Según él, estas personas transmiten energías negativas derivadas de su entorno, afirmando: “Traen esa energía de la gente con la que se meten, es pura caca, son raza que andan en drogas y alcohol, en la noche, te transmiten esa energía”.

El conductor asocia el entorno
El conductor asocia el entorno de OnlyFans y escorts con energías negativas (Captura de pantalla)

“Entre más te metes con mujeres diferentes, es más vacío porque te van pasando su energía y no sabes qué traigan adentro, traen pura caca... con las que andan de OnlyFans, las que andan de scorts, las que cobran, esas morras traen pura penumbra, pura oscuridad, pura depresión”, recalcó.

Las opiniones de Poncho de Nigris dividieron a los usuarios en redes sociales, donde algunos respaldaron su postura y otros lo señalaron por emitir juicios misóginos y de doble moral.

Temas Relacionados

Poncho de NigrisOnlyFansmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así avanza la recuperación de caminos y puentes en Veracruz tras intensas lluvias

La maquinaria pesada y el personal especializado de la SICT operan en los puntos más vulnerables de la región

Así avanza la recuperación de

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Fueron capturadas tras cateos simultáneos en dos municipios

Caen dos mujeres ligadas a

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con una veintena de pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Así es como el IMSS recomienda hacer la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama

Conocer el propio cuerpo facilita la identificación de alteraciones tempranas

Así es como el IMSS

Temblor en México hoy: se registra un sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos mujeres ligadas a

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: qué días

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados comienzan a alistarse para la eliminación

La Granja VIP: Entre lágrimas, Manola Díez cuenta la impresionante razón por la que siempre está enojada

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 19 de octubre

DEPORTES

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América