Poncho de Nigris vuelve a explotar contra mujeres con OnlyFans: “Una prosti de internet por 300 pesos”

De Nigris defiende su postura con argumentos basados en valores familiares tradicionales (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Las recientes declaraciones de Poncho de Nigris sobre las mujeres que generan contenido en OnlyFans han provocado una intensa discusión en redes sociales. El conductor e influencer afirmó que no podría mantener una relación con una mujer que utilice esa plataforma, ya que, según sus palabras, “no la vería con respeto”.

Durante una entrevista con Judith Grace, De Nigris defendió su postura al señalar que fue educado bajo valores tradicionales y que en su entorno familiar no se acepta que una mujer muestre su cuerpo públicamente.

“Al hombre no le gustaba que la mujer anduviera enseñando las nalgas”, soltó sin rodeos. Luego remató diciendo que “ya andan todas con poca ropa”.

El influencer relató que, en su familia, incluso se burlarían si alguno de sus hermanos tuviera una pareja dedicada al contenido erótico, llegando a decir: “Nos tiraríamos carrilla: ‘andas con una prosti de internet que enseña por 300 pesos’”.

El debate se intensificó cuando se comparó su participación en el espectáculo “Solo para mujeres” con el contenido de OnlyFans. De Nigris rechazó la comparación y sostuvo que su trabajo en el show era parte de una propuesta escénica distinta, argumentando que “Solo para mujeres era otra cosa” y que su actuación no puede equipararse a lo que se publica en plataformas de suscripción. “Cuando estás en una película, una escena de cama no es porno”, justificó.

En diciembre de 2024, Poncho de Nigris ya había abordado el tema en el podcast Más allá del fierro, donde aconsejó a los jóvenes, entre ellos su sobrino Aldo de Nigris y su amigo Yetus Prime, a evitar relaciones serias a temprana edad, especialmente con personas vinculadas a OnlyFans.

El influencer regiomontano consideró que comprometerse en la juventud puede significar una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, y sugirió que la edad adecuada para una relación estable es alrededor de los 28 años.

En esa conversación, De Nigris fue especialmente crítico con las relaciones con modelos de OnlyFans y escorts, describiéndolas como portadoras de “oscuridad” y “depresión”.

Según él, estas personas transmiten energías negativas derivadas de su entorno, afirmando: “Traen esa energía de la gente con la que se meten, es pura caca, son raza que andan en drogas y alcohol, en la noche, te transmiten esa energía”.

“Entre más te metes con mujeres diferentes, es más vacío porque te van pasando su energía y no sabes qué traigan adentro, traen pura caca... con las que andan de OnlyFans, las que andan de scorts, las que cobran, esas morras traen pura penumbra, pura oscuridad, pura depresión”, recalcó.

Las opiniones de Poncho de Nigris dividieron a los usuarios en redes sociales, donde algunos respaldaron su postura y otros lo señalaron por emitir juicios misóginos y de doble moral.