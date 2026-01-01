México

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo a instituciones públicas

La dependencia iniciará acciones ante la Fiscalía General de la República si se detecta la participación de alguna persona servidora pública

La secretaría Anticorrupción dio a
La secretaría Anticorrupción dio a conocer la medida luego de que se difundiera el hackeo a instituciones públicas. (crédito Shutterstock)

En un contexto marcado por la preocupación sobre la seguridad de los datos personales en el sector público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Anticorrupción) ha iniciado una serie de investigaciones tras detectar una presunta vulneración en diversas bases de datos de instituciones oficiales.

El monitoreo regular y la información recientemente difundida llevaron a la identificación de riesgos que podrían comprometer la integridad de datos sensibles pertenecientes a la ciudadanía. Cabe destacar que desde el día martes 30 de diciembre de 2025, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor comunicó en sus redes sociales que el grupo de hackers Chronus vulneró los sistemas de al menos 20 dependencias y lanzó amenazas de filtrar la información sustraída.

Procedimientos de investigación y alcance institucional

De acuerdo con la información proporcionada por Anticorrupción, se han abierto procedimientos de investigación de oficio con la finalidad de esclarecer el origen del incidente, así como de identificar posibles errores en las medidas de seguridad implementadas.

Además, se busca determinar si existen infracciones administrativas y deslindar responsabilidades entre las partes involucradas. Las instituciones afectadas han sido notificadas y deberán colaborar con las indagatorias, además de estar obligadas a presentar denuncias penales ante las autoridades competentes si así se requiere.

La Secretaría enfatizó que los procesos de investigación se desarrollan bajo estrictos principios de reserva y confidencialidad para garantizar la efectividad y proteger la integridad de las pruebas.

Anticorrupción detectó que podría tratarse
Anticorrupción detectó que podría tratarse de un mal uso de credenciales por parte de servidores públicos y no de un hackeo. (Crédito Banco de la Nación)

Uso indebido de credenciales, posible causa de vulneración

En relación con la posible causa del acceso no autorizado a la información personal, la Secretaría señaló que, mientras en ciertos espacios de la deep web se especula que podría tratarse de un hackeo, el análisis oficial contempla otras alternativas.

Entre las hipótesis a investigar se incluyen el uso indebido de credenciales de acceso o la posibilidad de una filtración interna. La dependencia precisó que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas hasta esclarecer los hechos y determinar si la vulneración obedeció a fallas humanas, técnicas, o a una combinación de ambas.

Podrían proceder a través de la FGR si hay elementos necesarios

El proceso iniciado por la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, podría concluir en la emisión de observaciones y recomendaciones técnicas dirigidas a corregir vulnerabilidades detectadas y a fortalecer los controles de acceso y supervisión sobre quienes manejan sistemas y bases de datos personales.

Si se detectan responsabilidades administrativas, se notificará al Órgano Interno de Control correspondiente. En caso de que una persona servidora pública esté involucrada en conductas que constituyan delito, la Secretaría dará parte a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a la normativa vigente.

La dependencia ha subrayado su compromiso permanente con la protección de la información personal y la integridad de los datos bajo resguardo de las instituciones públicas.

Datos relevantes sobre un probable hackeo en instituciones públicas

  1. La Secretaría Anticorrupción investiga un posible hackeo a bases de datos de 20 instituciones públicas, atribuido al grupo Chronus, que amenazó con filtrar información.
  2. Las investigaciones buscan saber cómo ocurrió el incidente, encontrar errores de seguridad y definir quiénes son responsables.
  3. Las instituciones afectadas deben ayudar con las investigaciones y, si es necesario, presentar denuncias, manteniendo la confidencialidad de las pruebas.
  4. Las causas que se analizan incluyen el mal uso de credenciales o una filtración interna, además de posibles errores humanos o técnicos.
  5. Si hay delitos, la Secretaría informará a la Fiscalía. También se harán recomendaciones para mejorar la seguridad de los datos personales en las instituciones.

