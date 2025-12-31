México

Inhabilitan a tres empresas para contratar con el Gobierno federal por falsificar información en licitaciones

La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó las sanciones y multas impuestas en el Diario Oficial de la Federación

La secretaría encabezada por Raquel Buenrostro sancionó a tres empresas para participar en procesos de licitación gubernamental. | YouTube Claudia Sheinbaum

Las sanciones impuestas a Ravisa Autos Del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos figuran hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su inclusión en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados les prohíbe participar en futuros procesos de contratación con el Gobierno de México.

Las resoluciones, dictadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, atienden a la proporcionalidad y gravedad de las faltas. Las empresas sancionadas conservan la posibilidad de impugnar las decisiones, mientras la autoridad sostiene que defenderá la legalidad y el interés público.

Ravisa Autos Del Oriente: sanción por falsedad en licitación de vehículos

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía determinó una multa de 175 mil 367 pesos y tres meses de inhabilitación para Ravisa Autos Del Oriente. La empresa entregó datos falsos en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la adquisición de camionetas pick up doble cabina, modelos 2025 o 2026.

El documento alterado fue una constancia sobre aportaciones patronales y descuentos. La notificación de la sanción se realizó el 18 de diciembre de 2025.

Gen Industrial y Escore Alimentos: sanción en servicios de recolección y alimentación

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud aplicó multas de 157 mil 685 e inhabilitaciones por tres meses a Gen Industrial y Escore Alimentos.

Secretaría Anticorrupción ha puesto a disposición un portal para consultar a proveedores sancionados.

Gen Industrial fue sancionada por presentar información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, relativa al servicio de recolección de residuos; la notificación también se emitió el 18 de diciembre de 2025.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en la misma falta durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023 para la contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes, con la notificación realizada el 19 de diciembre del mismo año.

Buscan garantizar integridad en las compras públicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su determinación de garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos de adquisición gubernamental. Las medidas adoptadas buscan prevenir que la falsificación de información otorgue ventajas indebidas en la obtención de contratos públicos.

Datos relevantes sobre las sanciones impuestas por Anticorrupción a tres empresas

  1. Ravisa Autos Del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas y aparecen en el Diario Oficial de la Federación, quedando inhabilitadas para participar en futuras contrataciones con el Gobierno de México.
  2. Las sanciones provienen de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y consideran la proporcionalidad y gravedad de las faltas; las empresas pueden impugnar las decisiones.
  3. Ravisa Autos Del Oriente recibió una multa de 175,367 pesos y tres meses de inhabilitación por entregar datos falsos en una licitación de camionetas pick up.
  4. Gen Industrial y Escore Alimentos recibieron multas de 157,685 pesos e inhabilitación por tres meses por presentar información falsa en licitaciones de recolección de residuos y servicios de alimentación.

