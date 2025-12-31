México

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar en enero 2026?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, anticipó que se aplicará un incremento en el primer depósito del año, pero solo para algunos beneficiarios

Guardar

El primer depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 2026 se realizará en enero, conforme al calendario oficial.

La Secretaría del Bienestar no ha publicado el calendario oficial, sin embargo, existe un calendario no oficial con fechas tentativas de depósitos.

De acuerdo con esta información, los depósitos podrían comenzar entre el 2 y 5 de enero conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiario, esto con el objetivo de facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.

El programa continúa dirigido
El programa continúa dirigido a personas mayores de 65 años, con la finalidad de brindarles recursos económicos que contribuyan a una vejez digna y plena.

Pensión del Bienestar | Calendario tentativo de pagos

El calendario oficial de depósitos se dará a conocer a través de los canales oficiales tanto de la Secretaría del Bienestar como de su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Sin embargo, un calendario no oficial que circula en redes sociales apunta a que los depósitos comenzarán el lunes 5 de enero y posiblemente se distribuirán de la siguiente manera.

  • Letra A                   Lunes 5 de enero
  • Letra B                   Martes 6 de enero 
  • Letra C                   Miércoles 7 de enero 
  • Letra C                   Jueves 8 de enero 
  • Letra D, E, F           Viernes 9 de enero
  • Letra G                   Lunes 12 de enero 
  • Letra G                   Martes 13 de enero 
  • Letra H, I, J, K       Miércoles 14 de enero 
  • Letra L               Jueves 15 de enero 
  • Letra M                   Viernes 16 de enero 
  • Letra M           Lunes 19 de enero 
  • Letra N, Ñ, O     Martes 20 de enero
  • Letras P, Q            Miércoles 21 de enero 
  • Letra R                Jueves 22 de enero 
  • Letra R                Viernes 23 de enero 
  • Letra S                Lunes 26 de enero 
  • Letra U, V              Martes 27 de enero 
  • Letra W, X, Y, Z      Miércoles 28 de enero 

Cabe mencionar que Ariadna Montiel Reyes anunció que habrá un incremento en la pensión en enero de 2026, pero solo para algunos beneficiarios. Esta información se dará a conocer con el calendario oficial de depósitos.

¿Cómo saber si ya recibí el primer depósito de 2026 de la Pensión Bienestar?

Existen tres maneras para consultar el saldo de la Pensión del Bienestar:

  1. Cajero: una manera de consultar el saldo es acudiendo directamente a un cajero automático del Banco del Bienestar. Una vez en el lugar, introduce la tarjeta, ingresa el NIP y seleccionar la opción de “Consulta de saldo” para conocer el monto actual.
  2. Mensaje de texto: otra opción rápida y eficaz es consultar el saldo es mediante un mensaje de texto. Para ello, es necesario enviar la palabra clave adecuada y el número de tarjeta o la identificación. Al cabo de unos minutos, el sistema responderá con el saldo correspondiente.
  3. App Bienestar: es posible consultar el saldo a través de la aplicación del Bienestar. El proceso implica descargar la aplicación en el teléfono móvil, realizar el registro con los datos personales y la información de la tarjeta, e iniciar sesión con usuario y contraseña. Una vez dentro, la sección de “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta” exhibe el saldo de manera inmediata.

Temas Relacionados

Pensión BienestarPensión del BienestarProgramas del Bienestar2026EneroDepósitosCalendarioProgramas SocialesAño Nuevo 2026mexico-noticias

Más Noticias

Año Nuevo gélido: CDMX iniciará el 2026 con bajas temperaturas, este será el clima en Noche Vieja y el 1 de enero

Protección Civil capitalina emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades por la temporada invernal

Año Nuevo gélido: CDMX iniciará

Dónde y cómo ver los mejores fenómenos astronómicos en México de 2026

Eclipses lunares, lluvias de estrellas, superlunas, cometas y alineaciones planetarias marcarán el calendario astronómico

Dónde y cómo ver los

Presupuesto del 2026 de la CDMX aumentará 7.5% para alcaldías

El presupuesto estará enfocado también en seguridad, obras de movilidad y programas sociales

Presupuesto del 2026 de la

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

José Rafael “N” iba acompañado de Valeria Teresita “N”; llevaban más de 300 mil pesos en efectivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

La conductora de TV Azteca recientemente actualizó su estado de salud

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

Así recibió Galilea Montijo el 2026 en Hong Kong | Video

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico

Beisbolistas mexicanos que brillaron en la temporada 2025 de Grandes Ligas de la MLB

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano