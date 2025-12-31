¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar en enero 2026?

El primer depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 2026 se realizará en enero, conforme al calendario oficial.

La Secretaría del Bienestar no ha publicado el calendario oficial, sin embargo, existe un calendario no oficial con fechas tentativas de depósitos.

De acuerdo con esta información, los depósitos podrían comenzar entre el 2 y 5 de enero conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiario, esto con el objetivo de facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.

El programa continúa dirigido a personas mayores de 65 años, con la finalidad de brindarles recursos económicos que contribuyan a una vejez digna y plena.

Pensión del Bienestar | Calendario tentativo de pagos

El calendario oficial de depósitos se dará a conocer a través de los canales oficiales tanto de la Secretaría del Bienestar como de su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Sin embargo, un calendario no oficial que circula en redes sociales apunta a que los depósitos comenzarán el lunes 5 de enero y posiblemente se distribuirán de la siguiente manera.

Letra A Lunes 5 de enero

Letra B Martes 6 de enero

Letra C Miércoles 7 de enero

Letra C Jueves 8 de enero

Letra D, E, F Viernes 9 de enero

Letra G Lunes 12 de enero

Letra G Martes 13 de enero

Letra H, I, J, K Miércoles 14 de enero

Letra L Jueves 15 de enero

Letra M Viernes 16 de enero

Letra M Lunes 19 de enero

Letra N, Ñ, O Martes 20 de enero

Letras P, Q Miércoles 21 de enero

Letra R Jueves 22 de enero

Letra R Viernes 23 de enero

Letra S Lunes 26 de enero

Letra U, V Martes 27 de enero

Letra W, X, Y, Z Miércoles 28 de enero

Cabe mencionar que Ariadna Montiel Reyes anunció que habrá un incremento en la pensión en enero de 2026, pero solo para algunos beneficiarios. Esta información se dará a conocer con el calendario oficial de depósitos.

¿Cómo saber si ya recibí el primer depósito de 2026 de la Pensión Bienestar?

Existen tres maneras para consultar el saldo de la Pensión del Bienestar:

Cajero: una manera de consultar el saldo es acudiendo directamente a un cajero automático del Banco del Bienestar. Una vez en el lugar, introduce la tarjeta, ingresa el NIP y seleccionar la opción de “Consulta de saldo” para conocer el monto actual. Mensaje de texto: otra opción rápida y eficaz es consultar el saldo es mediante un mensaje de texto. Para ello, es necesario enviar la palabra clave adecuada y el número de tarjeta o la identificación. Al cabo de unos minutos, el sistema responderá con el saldo correspondiente. App Bienestar: es posible consultar el saldo a través de la aplicación del Bienestar. El proceso implica descargar la aplicación en el teléfono móvil, realizar el registro con los datos personales y la información de la tarjeta, e iniciar sesión con usuario y contraseña. Una vez dentro, la sección de “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta” exhibe el saldo de manera inmediata.