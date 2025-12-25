México

Pensión Bienestar 2026: cómo serán los pagos de enero, revelan calendario tentativo

Los adultos mayores recibirán su siguiente depósito en el primer mes del año

Los registros a la Pensión
Los registros a la Pensión del Bienestar comenzaron desde el pasado 1 de diciembre (Foto: Gobierno de México)

La población adulta mayor del país que recibe la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirá su próximo pago del programa en enero de 2026, y a pesar de que faltan varios días para el depósito se ha revelado un posible calendario de distribución.

La iniciativa impulsada por el gobierno de México desde 2019 se ha convertido en una de las más destacadas del país. Está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este año entrega a cada beneficiario un apoyo monetario de 6,200 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar.

Su finalidad es beneficiar con este recurso económico a los adultos mayores de 65 años y contribuir a garantizarles una vejez más digna y plena.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo serán los pagos de la Pensión Bienestar?

Aunque las autoridades del programa no han dado a conocer el calendario oficial de pagos, se espera que los recursos se distribuyan de manera ordenada, es decir, según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Calendario tentativo de pagos de la pensión

De igual manera, se ha dado a conocer un posible calendario de distribución (no oficial).

  • Letra A                   Jueves 2 de enero
  • Letra B                   Viernes 3 de enero
  • Letra C                   Lunes 5 de enero
  • Letra D                   Martes 6 de enero 
  • Letra E                   Miércoles 7 de enero 
  • Letra F                   Jueves 8 de enero 
  • Letra G                  Viernes 9 de enero
  • Letra H                  Lunes 12 de enero 
  • Letra I                    Martes 13 de enero 
  • Letra J                   Miércoles 14 de enero 
  • Letra K                  Jueves 15 de enero 
  • Letra L                  Viernes 16 de enero 
  • Letra M                Lunes 19 de enero 
  • Letra N                Martes 20 de enero
  • Letras Ñ,O            Miércoles 21 de enero 
  • Letra P                Jueves 22 de enero 
  • Letra Q                Viernes 23 de enero 
  • Letra R                Lunes 26 de enero 
  • Letra S                Martes 27 de enero 
  • Letra T                Miércoles 28 de enero 
  • Letras U,V             Jueves 29 de enero 
  • Letras W,X,Y,Z      Viernes 30 de enero
Los ajustes garantizarán que el
Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Bienestar?

Existen varias posibilidades de conocer si ya te llegó el depósito de la pensión, algunas pueden ser por la aplicación del Bienestar, mensaje de texto, en la página o directamente en cajeros automáticos.

Aplicación del Bienestar:

  • Descargar la aplicación en el dispositivo móvil
  • Completar el registro con los datos personales y la información de tu tarjeta Bienestar
  • Una vez registrado, inicia sesión en la aplicación utilizando el nombre de usuario y contraseña
  • Dentro de la aplicación, buscar la opción “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta”
  • La aplicación mostrará el saldo disponible de manera clara

Cajeros automáticos

  • Ir al Banco del Bienestar más cercano e insertar la tarjeta
  • Introducir el NIP en el teclado del cajero
  • Seleccionar la opción de “Consulta de Saldo”
  • Una vez seleccionada la opción, se podrá verificar el saldo de la tarjeta

Mensaje de texto

  • Enviar mensaje de texto con la palabra clave adecuada seguida de tu número de tarjeta o identificación
  • Luego de unos minutos se recibirá una respuesta a través de un mensaje de texto con el saldo disponible

Temas Relacionados

Pensión BienestarPensión del Bienestar2026Adultos mayoresPagosProgramas del BienestarDepósitosCalendarioProgramas socialesmexico-noticias

