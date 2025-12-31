México

Tren interoceánico: FGR confirma que fueron entregados los cuerpos de las víctimas a sus familiares

Además, informaron que hay avances en la extracción de la caja negra y el levantamiento de la locomotora

Vagón siniestrado en el accidente
Vagón siniestrado en el accidente donde fallecieron 13 personas. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que fueron entregados los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares tras el accidente donde un tren se descarriló, en Oaxaca, el cual dejó como saldo 13 fallecidos.

Los trabajos de campo en la unidad del Tren Interoceánico accidentada son coordinados por ministerios públicos de la FGR, los cuales se mantienen en la zona para integrar la carpeta de investigación y esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información oficial, peritos especializados y elementos policiales avanzaron en la extracción de la caja negra de la locomotora y el levantamiento de la unidad siniestrada.

Estas acciones forman parte de las diligencias que encabeza la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la cual ha colaborado con instituciones federales, estatales y locales, además de trabajar en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para priorizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Durante el desarrollo de la investigación, personal de la FECOR y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) han recabado informes diversos, que contemplan la inspección exterior de los vagones de pasajeros afectados, dictámenes técnicos periciales, evidencia fotográfica, identificación vehicular y análisis de causalidad de los hechos.

También se han obtenido videograbaciones de personas, lugares y objetos relacionados, junto con estudios de necropsia.

La FGR resaltó que continuará informando sobre los avances en la investigación y reiteró su compromiso con las víctimas, al mantener la seriedad y objetividad en el proceso.

Por último, en el comunicado publicado la tarde este 31 de diciembre, señalaron que la institución “seguirá informando oportunamente sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo”.

Quiénes fueron las víctimas del accidente

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el pasado 29 de diciembre la lista oficial de las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.

Los nombres difundidos son:

  1. Elena Solorza Cruz, 6 años
  2. María Antonia Rosales Mendoza, 58 años
  3. Bersain Cruz López, 65 años
  4. María Concepción Barbosa Acevedo, 65 años
  5. Israel Enrique Gallegos Soto, 60 años
  6. Inés Alvarado Rojas, 57 años
  7. Amada Rasgado Lázaro, 70 años
  8. Patricia Medina Pérez, 49 años
  9. Luisa Camila Serrano Moreno, 15 años
  10. María Luisa Pasaron González, 66 años
  11. Rogelio Alfonso Luna Luna, 63 años
  12. Raúl López Cruz, 67 años
  13. Honoria Medina Pérez, 56 años

Información en desarrollo...

