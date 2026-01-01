México

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Los hechos ocurrieron en el marco de la Feria de la Paleta, festejo típico de la localidad

Los elementos municipales fueron emboscados
Los elementos municipales fueron emboscados en las primeras horas de este 2026. Crédito: Redes sociales

Durante un operativo de seguridad implementado en el acceso principal de Tocumbo, Michoacán, elementos de la Policía Municipal fueron víctimas de un ataque armado que dejó como saldo un oficial muerto y otro herido, según reportes de este 1 de enero de 2026.

El ataque ocurrió durante la vigilancia especial relacionada con las actividades de fin de año y la conclusión de la Feria de la Paleta.

Emboscada contra elementos municipales de Tocumbo

La agresión se registró en la madrugada, alrededor de la 1:00, en el entronque del bulevar y el libramiento, frente al Hotel Casa Blanca, punto donde los agentes mantenían presencia preventiva debido al incremento de visitantes y migrantes.

De acuerdo con información recabada, en el lugar resultaron heridos dos policías municipales, quienes fueron trasladados a un hospital privado en el municipio de Los Reyes. Posteriormente, se confirmó el deceso de uno de los uniformados, mientras que el otro pemaenería bajo observación médica.

Hasta el momento no se
Hasta el momento no se reportan detenidos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con medios locales, el agente que perdió la vida fue identificado como Javier “N”, de cerca de 45 años y originario de Pamatácuaro, mientras que el policía herido fue señalado como Juan Carlos “N”, residente de La Zarzamora. Ambas localidades se ubican en el municipio de Los Reyes.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán intervino en la clínica para realizar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Uruapan.

En respuesta al ataque, la Policía Municipal de Tocumbo, en coordinación con corporaciones de Cotija y Tingüindín, desplegó un operativo en la zona y en las vías aledañas, reforzando la vigilancia.

Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este ataque.

Posibles responsables de la emboscada

Tras los hechos ha surgido información extraoficial sobre los probables responsables.

Según reportes preliminares hechos por medios nacionales, este ataque es atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido declaraciones que relacionen a la organización criminal con el caso.

Además diversas fuentes han señalado que la emboscada fue realizada por al menos veinte sujetos, a bordo de 4 camionetas que provenían de Jalisco.

Cercanía de Tocumbo, Michoacán con Jalisco

Tocumbo se ubica en la zona occidental de Michoacán, en el límite con el estado de Jalisco. Esta proximidad geográfica ha hecho que el municipio mantenga una relación constante con comunidades jaliscienses vecinas, tanto en términos sociales como comerciales.

La distancia entre la cabecera municipal de Tocumbo y la frontera estatal con Jalisco es de apenas unos kilómetros, lo que facilita el tránsito ágil de vehículos y personas entre ambos territorios.

La ubicación de Tocumbo ha sido señalada por autoridades y especialistas como un factor que influye en la dinámica de seguridad de la región.

El acceso directo desde Jalisco permite que grupos armados puedan ingresar rápidamente al municipio y retirarse utilizando rutas alternas o caminos secundarios, dificultando la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad locales.

