Duelo amoroso: las diferencias en el impacto emocional tras relaciones largas y cortas

La experiencia del duelo tras una separación varía por factores como el tiempo compartido, la edad y el género

La intensidad y duración del duelo tras una ruptura depende de factores como el tiempo compartido, el género y el nivel de compromiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruptura de pareja representa uno de los eventos más significativos y emocionalmente impactantes en la vida adulta, pero el duelo que sigue a la separación difiere de manera importante según la duración de la relación, de acuerdo con estudios realizados en México, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con la Revista de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas que atraviesan la ruptura de una relación larga enfrentan un duelo más profundo y extenso.

Este fenómeno se explica por la mayor inversión emocional, la rutina consolidada y la construcción de proyectos de vida en común.

La publicación destaca que el proceso de adaptación se prolonga, pues la separación se percibe como una pérdida significativa acompañada de tristeza, ansiedad y, en algunos casos, depresión.

De acuerdo con algunos estudios, las mujeres adultas resultan más afectadas tras el término de una relación larga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en el Journal of Epidemiology & Community Health indica que el impacto es notoriamente mayor en mujeres adultas, quienes presentan un incremento en el uso de antidepresivos luego de separaciones tras muchos años de convivencia.

En contraste, investigaciones recogidas por la publicación estadounidense Journal of Ethics muestran que la ruptura de relaciones cortas suele generar un duelo menos intenso y de menor duración.

Las personas involucradas logran reintegrarse a sus actividades habituales de manera más rápida, pues la pérdida se vive como una etapa superada o de aprendizaje, sin afectar de manera contundente la autoestima ni la satisfacción vital.

El artículo apunta que las relaciones breves se caracterizan por la búsqueda de novedad y pasión, lo que reduce la carga emocional tras la separación.

La literatura académica internacional subraya que la edad, el género y las causas de la ruptura influyen en la experiencia del duelo.

Un estudio publicado en ScienceDirect señala que la intensidad del duelo depende no sólo del tiempo compartido, sino también de las expectativas y de la presencia de hijos o proyectos en común.

La ruptura de la rutina y la pérdida de apoyo emocional estable agravan el duelo tras una ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la UNAM ha documentado que el duelo amoroso puede llegar a ser más difícil de superar que el duelo por muerte, especialmente cuando la relación fue larga y significativa.

Entre los factores que agravan el duelo tras una relación larga, especialistas mencionan la ruptura de la rutina, la pérdida de apoyo emocional estable y la necesidad de reconstruir redes sociales.

En el caso de las relaciones cortas, el impacto emocional se mitiga por la ausencia de expectativas a largo plazo y de compromisos profundos.

En Europa y Estados Unidos, los profesionales de la salud mental recomiendan buscar apoyo psicológico cuando la ruptura afecta el funcionamiento cotidiano o desencadena síntomas depresivos persistentes.

Es importante buscar apoyo psicológico cuando el duelo por la ruptura afecta la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios consultados coinciden en que la elaboración del duelo es un proceso individual, pero la duración y la intensidad suelen estar determinadas por la historia compartida y el grado de compromiso previo.

En resumen:

  • El duelo tras una relación larga suele ser más intenso y prolongado debido a la mayor inversión emocional y a la ruptura de proyectos de vida compartidos.
  • La separación después de muchos años de convivencia incrementa el riesgo de síntomas depresivos, especialmente en mujeres adultas.
  • Las rupturas de relaciones cortas generan un duelo menos intenso y de menor duración, pues la carga emocional y las expectativas a largo plazo son menores.
  • La adaptación tras una relación breve es más rápida y la pérdida se percibe como una experiencia superada o de aprendizaje.
  • Factores como la edad, el género, la presencia de hijos y las causas de la ruptura influyen en la vivencia e intensidad del duelo.

