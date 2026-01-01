¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026? Paso a paso

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

La Beca Rita Cetina abrirá su convocatoria en el primer mes del 2026, la cual estará dirigida a estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas en México. El programa, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca evitar la deserción escolar y apoyar la continuidad de los estudios, ofreciendo un apoyo económico bimestral que puede beneficiar tanto a alumnos individuales como a familias con varios hijos inscritos.

Cabe destacar que el registro de este programa social se lleva a cabo únicamente en línea, y requiere cumplir con ciertos requisitos y etapas.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con información oficial, la Beca Rita Cetina está destinada a estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, que estén inscritos en escuelas públicas de las 32 entidades federativas del país.

El apoyo económico consiste en mil 900 pesos bimestrales para cada beneficiario, con la posibilidad de recibir 700 pesos adicionales por cada hijo extra en el caso de familias con más de un estudiante inscrito en el programa.

Documentos requeridos para el registro en 2026

Para completar el registro, es necesario que el padre, madre o tutor legal proporcione los siguientes datos y documentos en la plataforma oficial:

CURP del tutor.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente .

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en funcionamiento.

En 2026 estudiantes de primaria también podrán acceder a la Beca Rita Cetina.

En cuanto al estudiante, se debe presentar:

CURP del alumno.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública.

Grado y grupo escolar .

Edad del estudiante .

Dirección completa, que incluya calle, números exterior e interior, colonia, alcaldía o municipio, localidad y estado.

Datos oficiales señalan que todos estos documentos deben estar actualizados y ser legibles, pues son indispensables para registrar correctamente tanto al tutor como al estudiante en el sistema.

Paso a paso para el registro en la Beca Rita Cetina

Acceder al portal oficial becaritacetina.gob.mx Iniciar sesión con la cuenta Llave MX del tutor. Verificar y actualizar los datos precargados del tutor. Cargar la credencial de elector (INE) y el comprobante de domicilio. Aceptar el aviso de privacidad y guardar la información del tutor. Seleccionar la opción “Registrar un estudiante”. Introducir la CURP del alumno y validar los datos. Registrar la CCT de la escuela pública. Indicar turno, grado y parentesco con el tutor. Guardar y descargar el comprobante de registro, que servirá para futuras aclaraciones.

Es indispensable mantenerse informado a través de los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), así como del titular de la dependencia, Julio León, para conocer novedades o modificaciones.