¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

La presidenta Sheinbaum afirma que se estiman 30 mil millones anuales y que la medida busca proteger la industria nacional sin enemistarse con ninguna nación. (Presidencia)

A partir del 1 de enero de 2026, la economía mexicana experimentará cambios significativos debido a la entrada en vigor del nuevo decreto de reforma arancelaria. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, este conjunto de medidas impactará directamente en sectores claves como el calzado, textil, acero y automotriz, con el propósito de proteger empleos nacionales, estimular la producción interna y fortalecer la competitividad del país.

Salvaguarda del empleo y fortalecimiento de la industria nacional

La reforma arancelaria, según el gobierno mexicano, beneficiará en la preservación de alrededor de 350 mil empleos en diversas ramas industriales, entre ellas el calzado, los textiles, el acero y la industria automotriz.

De acuerdo con el decreto oficial, la modificación de tarifas de importación pretende reducir la dependencia de insumos extranjeros y corregir distorsiones en el comercio, lo que permitirá de manera beneficiosa implementar acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y competencia justa para los productos fabricados en México.

El gobierno federal plantea que la medida es esencial para avanzar hacia una reindustrialización soberana y sostenible, orientada a consolidar un nuevo modelo económico que priorice la proveeduría nacional y atienda los intereses de sectores estratégicos.

Impulso al contenido nacional y al programa Hecho en México

Medida arancelaria de México entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026. (REUTERS)

Relacionada directamente con el Plan México, la reforma arancelaria tiene como meta elevar el porcentaje de contenido nacional en las cadenas productivas hasta el 15%, lo que supondrá que una mayor parte de los insumos y bienes intermedios sean producidos dentro del territorio mexicano.

Según lo estipulado, se busca sustituir importaciones por manufactura local, reforzar el programa Hecho en México y aumentar la inversión nacional hasta alcanzar el 28% del PIB. Además, la estrategia contempla la generación de 1.5 millones de nuevos empleos y que el consumo interno cuente cada vez más con insumos y productos de empresas instaladas en el país, favoreciendo tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas.

El decreto abarca mil 463 fracciones arancelarias correspondientes a sectores como automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel, cartón, motocicletas, remolques y vidrio, aplicándose a mercancías provenientes de países sin acuerdos comerciales con México.

Reacciones internacionales y postura del gobierno mexicano

La decisión de modificar los aranceles ha generado reacciones en el ámbito internacional, especialmente en países sin tratados de libre comercio con México. El Ministerio de Comercio de China solicitó al gobierno mexicano revisar las nuevas medidas, argumentando que estas contravienen la tendencia de la globalización y pueden afectar los intereses comerciales bilaterales.

Según un comunicado oficial, la autoridad china indicó que vigilará detenidamente la implementación del nuevo régimen y analizará su repercusión en el intercambio entre ambos países.

Frente a estas inquietudes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró el 15 de diciembre que México no busca enemistad con ninguna nación y que la decisión de modificar los aranceles fue consensuada con diversos sectores empresariales e industriales, desde pequeñas hasta grandes empresas, con el objetivo de fortalecer el empleo y el desarrollo nacional.

Cinco beneficios de los aranceles impuestos por México que entrarán en vigor en 2026

Protección del empleo: Ayudan a mantener miles de puestos de trabajo en sectores como calzado, textil, acero y automotriz. Apoyo a la industria local: Favorecen a las empresas mexicanas frente a la competencia extranjera. Más insumos nacionales: Impulsan que más materias primas y productos sean fabricados en México. Fomento a la inversión y al consumo interno: Promueven que se invierta más en México y que los mexicanos compren productos hechos en el país. Industria más fuerte y competitiva: Buscan que la industria mexicana crezca y sea más competitiva a nivel internacional.