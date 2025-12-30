SAT 2026: estos son los tipos de transferencia que por las que podrías recibir una multa partir del 1 de enero

Ingresos por trabajos freelance, ventas en línea o rentas sin declarar se consideran focos rojos para auditorías del SAT en 2026.

Con la inminente llegada de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México prepara un endurecimiento en la vigilancia de las transferencias bancarias, respaldado por intercambios de información con bancos y plataformas fintech.

Esta intensificación del monitoreo no se limita a grandes sumas ya que a apartir del próximo año incluso montos menores, si carecen de documentación adecuada, pueden derivar en sanciones que pueden ser incluso de más de 34 mil pesos.

Este escenario obliga a los usuarios a extremar la transparencia y justificación de sus movimientos, ya que errores simples pueden transformarse en multas considerables o incluso en auditorías exhaustivas.

A continuación te decimos cuáles son los tipos de transferencias que podrían derivar en multas sino se realizan de manera correcta a partir del 1 de enero del 2026.

EL SAT es la principal institución encargada de la recaudación fiscal en México. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

Estos son los tipos de transferencia por las que el SAT podría llegar a multarte este 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México puede multar a contribuyentes por transferencias bancarias en diversos escenarios relacionados con el incumplimiento de obligaciones fiscales. Estos son algunos de los casos más comunes:

1. Omisión en la Declaración de Ingresos: Si recibes transferencias bancarias que el SAT considera ingresos y no los declaras en tus declaraciones anuales o mensuales, podrías recibir una multa. El SAT cruza información bancaria con tus declaraciones y, si detecta discrepancias, puede iniciar una auditoría.

2. Depósitos Injustificados: Cuando recibes transferencias o depósitos que no puedes justificar con comprobantes fiscales (facturas) o contratos, el SAT podría considerarlos ingresos omitidos. Si no puedes demostrar el origen lícito, te multará y, en su caso, exigirá el pago del impuesto correspondiente.

3. Uso de Cuentas de Terceros: Si utilizas cuentas bancarias de familiares o amigos para recibir o enviar dinero relacionado con tus actividades económicas, el SAT puede considerar que intentas ocultar ingresos. Esto también puede derivar en multas.

4. No Expedir Comprobantes Fiscales: Cuando realizas actividades comerciales y recibes pagos por transferencias sin emitir el comprobante fiscal (factura electrónica), el SAT puede sancionarte.

5. Préstamos sin Contrato: Si recibes transferencias bajo el concepto de préstamo y no cuentas con un contrato firmado y, preferentemente, notariado, el SAT puede considerar ese dinero como ingreso y gravarlo, además de multar por omisión.

6. Transferencias en Efectivo: Si depositas en efectivo montos superiores a $15,000 pesos mensuales, los bancos informan al SAT. Si no puedes justificar el origen, podrías ser sujeto a revisión y multa.

El SAT endurece la vigilancia de transferencias bancarias desde 15 mil pesos a partir de 2026 en México. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

De cuánto pueden llegar a ser las multas y sanciones en caso de incurrir en alguna transferencia ilegal

Las multas pueden variar desde el 20% hasta el 100% del monto no declarado o del impuesto omitido, además de recargos y actualizaciones, multas que pueden ascender hasta los 34 mil pesos, como mencionamos antes.

Incluso, en casos que la autoridad considere graves la institución podría iniciar procedimientos penales.

Algunas recomendaciones para evitar posibles multas son las siguientes:

Lleva un registro de todas tus transferencias y respáldalas con contratos, facturas o documentos válidos.

Declara todos tus ingresos, incluyendo aquellos recibidos por transferencias.

No uses cuentas de terceros para tus actividades económicas.