Profepa y FGR aseguran en Guadalajara dos monos araña y seis aves protegidas durante operativos

Seis aves y dos monos araña, especies protegidas, fueron rescatadas en Guadalajara, en acciones realizadas por Profepa y FGR. (Foto: Profepa)

Durante dos acciones recientes en Guadalajara, autoridades federales lograron el aseguramiento de especies silvestres protegidas en condiciones irregulares, subrayando la preocupación por el tráfico y maltrato de fauna en la región.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), confiscó dos monos araña y seis aves en operativos realizados los días 21 y 22 de diciembre, según informó la dependencia.

Primer operativo: mono araña detectado en transporte irregular

En la primera intervención, personal de seguridad de la zona metropolitana localizó a un individuo que trasladaba un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi). Al confirmar la presencia de una especie protegida, los oficiales dieron aviso a la FGR, que posteriormente solicitó el apoyo de Profepa para asegurar al animal y emitir el dictamen pericial correspondiente.

Durante la inspección, el primate portaba un microchip, pero el poseedor no logró acreditar la legalidad de su tenencia ni presentó un plan de manejo que garantizara condiciones adecuadas y trato digno, como exige la normativa ambiental vigente. “No se acreditó de manera fehaciente su legal posesión”, precisó la Profepa.

Un mono araña era transportado de manera irregular en Guadalajara, Profepa aseguró a la especie protegida. (Foto: Profepa)

Segundo caso: aseguramiento de aves y un mono araña en situación crítica

Un día después, las autoridades recibieron el reporte de una persona en posesión de varios ejemplares de psitácidos y una cría de mono araña. Profepa intervino nuevamente y ejecutó el dictamen técnico pericial.

En este operativo se aseguraron dos loros corona lila (Amazona finschi), tres loros cachetes amarillos (Amazona autumnalis), una guacamaya verde (Ara militaris) y un bebé mono araña, especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y protegidas por la CITES.

No se presentó documentación que acreditara la procedencia legal de las aves, y se identificaron lesiones visibles, estrés, desnutrición y deshidratación, evidenciando condiciones inadecuadas de manejo y situaciones de maltrato.

En el caso de la cría de mono araña, estimada en dos a tres meses de edad, la Profepa destacó que la separación temprana de la madre representa un acto de maltrato que pone en riesgo su desarrollo físico y viabilidad biológica.

Profepa resguardó distintos tipos de loros que se encontraban con señales de maltrato animal. (Foto: Profepa)

Acciones legales y llamado de las autoridades

En ambos operativos, las personas involucradas quedaron detenidas por delitos contra la biodiversidad. Profepa asignó a especialistas en legislación ambiental para asesoría jurídica y emitió los dictámenes necesarios para la integración de las carpetas de investigación en conjunto con la FGR.

Según la Profepa, “la posesión, transporte y manejo de fauna silvestre sin autorización constituye un delito federal”, y recordó que tanto el mono araña, como especies de psitácidos mexicanos están legalmente protegidas, por lo que no pueden ser extraídas, comercializadas ni mantenidas como mascotas.

Las autoridades enfatizaron que estos animales requieren de su entorno natural para sobrevivir y mantener su bienestar, reiterando el compromiso institucional en la protección de la biodiversidad.

Profepa recordó que la posesión, transporte y manejo de fauna silvestre sin autorización constituye un delito federal. (Foto: Profepa)

Datos relevantes sobre el rescate de especies protegidas en Guadalajara

