Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

Ariadne Díaz responde a críticas en redes sociales por su cambio de look inspirado en Coco Chanel (IG)

La actriz mexicana Ariadne Díaz respondió a las críticas por su reciente cambio de look en el marco de su estancia en Brasil, país natal de su pareja Marcus Ornellas, donde pasarán las fiestas de Año Nuevo junto a su hijo Diego y su madre.

Tras numerosos comentarios negativos surgidos en redes sociales desde que el pasado 6 de diciembre compartió un video mostrando su corte bob corto —inspirado en el estilo clásico de Coco Chanel—, la protagonista de “Muchachitas como tú” expresó el efecto adverso que estos mensajes pueden tener en quienes los reciben.

“Qué bendición tener un espejo, no tener dismorfia, poderme ver al espejo y ver si me gusta o si no me gusta, si me lo volvería a hacer o si no me lo volvería a hacer”, afirmó.

La actriz mexicana destaca el impacto emocional de los comentarios negativos sobre su corte bob corto en plataformas digitales (IG)

Además de aceptar que también recibió elogios, Ariadne Díaz admitió su sorpresa por el volumen de críticas negativas. Manifestó que prefiere centrarse en sí misma y en su familia, dejando en segundo plano los comentarios externos.

“No tengo más opiniones a las cuales hacerles caso y eso me ha venido muy bien en todos los aspectos. Y es que nunca me creo nada”, aseguró la actriz.

Los ataques en redes sociales

Ariadne Díaz fue criticada en 2025 tras compartir en redes sociales su nuevo corte de cabello estilo bob corto y cambiar el color a castaño, dejando atrás su melena larga y pelirroja. Mientras muchos seguidores elogiaron su apariencia, otros usuarios la cuestionaron argumentando que el nuevo look la hacía ver mayor.

Ariadne Díaz celebra Año Nuevo en Brasil junto a su hijo Diego, su madre y su pareja Marcus Ornellas (IG)

Ante los comentarios negativos, la actriz respondió que nadie debería opinar sobre el cuerpo o la apariencia de otros, incluyendo el cabello. Destacó que se sentía cómoda y feliz con su decisión, y mencionó que su hijo y su pareja aprobaron el cambio. Aprovechó la situación para reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación y la necesidad de evitar comentarios negativos sobre la apariencia de las personas en redes sociales.

Una trayectoria en la televisión mexicana

Ariadne Díaz es una actriz y modelo mexicana nacida el 16 de agosto de 1986 en Puerto Vallarta, Jalisco. Inició su carrera artística a mediados de los años 2000, participando en telenovelas y programas de televisión en México.

Se dio a conocer por su papel en “Muchachitas como tú” (2007) y obtuvo reconocimiento internacional con su protagónico en “Mañana es para siempre” (2008).

Ariadne Díaz se muestra sorprendida por la cantidad de opiniones negativas, pese a también recibir elogios por su look (Ig: @ariadne_diaz)

A lo largo de su trayectoria, Díaz ha trabajado en diversas producciones televisivas como “Llena de amor”, “La malquerida” y “La doble vida de Estela Carrillo”. Además de su trabajo como actriz, ha incursionado en el modelaje y la conducción. Se caracteriza por su profesionalismo y por mantener una imagen pública alejada de escándalos.

Ariadne Díaz mantiene una relación con el actor Marcus Ornellas, con quien tiene un hijo. Es activa en redes sociales y suele compartir aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores.