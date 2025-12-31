México

Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional hoy 31 de diciembre: dónde ver lista de ganadores

El Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional reparte un Premio Mayor de 104 millones de pesos

FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM
FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM

El Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de la Lotería Nacional se realiza hoy 31 de diciembre, a las 20:00 horas en la Ciudad de México.

Esta edición reparte el Premio Mayor de 104 millones de pesos, consolidándose como una de las celebraciones más relevantes para quienes buscan cerrar el año con la posibilidad de obtener alguno de los miles de premios disponibles.

¿Cómo participar y cuáles son los premios?

Para participar en el Sorteo Magno se pueden adquirir cachitos por 120 pesos cada uno, una serie de 20 cachitos por 2,400 pesos o tres series (60 cachitos) por 7,200 pesos.

(Conoce los resultados de la
(Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este miércoles 31 de diciembre de 2025) (Lotería Nacional)

En esta edición están en juego 60,000 billetes, numerados del 00001 al 60,000. El Premio Mayor se otorga a quienes tengan las cuatro series ganadoras, con premios también para quienes posean una, dos o tres series, así como para los que cuenten con un solo cachito.

En este sorteo especial, uno de cada cinco cachitos obtiene algún tipo de premio, lo que incrementa las posibilidades de ganar frente a otras ediciones.

El Sorteo Magno de Fin de Año 2025 reparte los premios de la siguiente manera:

Premios directos (760 premios)

  • Premio Mayor: $104 millones (cuatro series)
  • Segundo Premio: $10 millones (cuatro series)
  • 4 premios de $1,600,000 (cuatro series)
  • 4 premios de $800,000 (cuatro series)
  • 20 premios de $400,000 (cuatro series)
  • 20 premios de $240,000 (cuatro series)
  • 40 premios de $160,000 (cuatro series)
  • 30 premios de $80,000 (cuatro series)
  • 30 premios de $64,000 (cuatro series)
  • 30 premios de $56,000 (cuatro series)
  • 580 premios de $48,000 (cuatro series)

Premios por aproximación (198 premios)

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro
  • 99 números anterior y posterior al Premio Mayor: $200,000 cada uno
  • 97 números en la centena del Premio Mayor: $8,000 cada uno
  • 99 números anterior y posterior al Segundo Premio: $100,000 cada uno
  • 97 números en la centena del Segundo Premio: $6,000 cada uno

Premios por terminación (604 premios)

  • 5 premios de $200,000 para boletos con las cuatro últimas cifras iguales al Premio Mayor
  • 5 premios de $100,000 para boletos con las cuatro últimas cifras iguales al Segundo Premio
  • 54 premios de $10,000 para boletos con las tres últimas cifras iguales al Premio Mayor
  • 540 premios de $6,000 para boletos con las dos últimas cifras iguales al Premio Mayor

Reintegros (11,394 premios)

  • 5,400 reintegros por la última cifra del Premio Mayor
  • 5,994 reintegros por la última cifra del Segundo Premio

¿Dónde ver los resultados?

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

La transmisión en vivo de los resultados se puede seguir a través del canal oficial de Youtube de la Lotería Nacional, en la sección “Sorteos Tradicionales”, desde donde los Niños Gritones anuncian los números ganadores. Haz clic aquí.

La lista completa de ganadores estará disponible al día siguiente en los expendios de la Lotería Nacional y en el sitio web oficial.

Para quienes prefieren ver los resultados de forma inmediata, existe un verificador digital en línea donde se puede ingresar el número del billete para conocer si resultó ganador.

Las redes sociales de la Lotería Nacional difunden también los resultados, permitiendo el acceso a la información desde cualquier dispositivo.

El evento se desarrolla en el edificio histórico de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo, colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

Consideraciones para ganadores y participantes

Loterías - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Loterías - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes resulten ganadores deben presentar el billete en los lugares autorizados para el cobro, siguiendo los requisitos y tiempos establecidos por la Lotería Nacional.

La institución recomienda conservar los boletos en buen estado y consultar atentamente la lista de premios para identificar cada una de las categorías y montos correspondientes.

El Sorteo Magno de Fin de Año 2025 representa una oportunidad singular para miles de personas en México de iniciar un nuevo año con recursos extraordinarios, bajo un esquema transparente y con amplia cobertura en medios digitales y tradicionales.

