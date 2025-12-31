Ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ continuará en operación y no será suspendida, confirma Metrobús CDMX

La ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ ya no será cancelada, informaron autoridades de la Ciudad de México. Foto: X/@MetrobusCDMX.

La ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ del Metrobús de la Ciudad de México, la cual conecta con las Líneas 2 y 7, continuará en operación, luego de darse a conocer que sería suspendida definitivamente.

Fue el Gobierno de la Ciudad de México, así como Rosario Castro, directora General del Metrobús capitalino, quien dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales oficiales la tarde de este martes 30 de noviembre.

Ambas autoridades capitalinas señalaron que esta ruta de transporte público no sería cancelada y continuará en operación.

En un principio, el pasado lunes 29 de diciembre, se había anunciado que la ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ sería suspendida definitivamente, algo que causó enojo y alarmó a usuarios, quienes mostraron el descontento por esta noticia a través de redes sociales.

En un principio el lunes 5 de enero de 2026 sería la fecha en la que dejaría de dar servicio la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús CDMX. Foto: X/@MetrobusCDMX.

De acuerdo con lo notificado por el Metrobús de la Ciudad de México, sería desde este próximo lunes 5 de enero de 2026 cuando esta ruta ya no daría servicio al público.

Sin embargo, este aviso fue cancelado y tanto el Gobierno capitalino como Castro confirmaron que la ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ seguiría operando.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ del Metrobús de CDMX operará de forma indefinida, confirman autoridades

La ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’ del Metrobús de la Ciudad de México continuará operando y no será cancelada, confirmaron autoridades de la capital del país, quienes detallaron que dará servicio de manera indefinida.

Castro, quien es directora General de este transporte público, detalló que ya no se suspenderá esta ruta, debido a las demandas de los pasajeros que utilizan esta alternativa, así como por decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“En atención a las demandas de las personas usuarias y por instrucciones de nuestra Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, la ruta Glorieta Cuitláhuac | París - Alameda Tacubaya, que conecta las Líneas 2 y 7 de @MetrobusCDMX, continuará su operación indefinidamente”, informó la funcionaria capitalina por medio de redes sociales.

Ruta 'Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya' no será cancelada y operará indefinidamente, confirmó el Metrobús de CDMX. Foto: X/@RosarioCastroE.

¿Por qué suspenderían la ruta ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’?

Según informó el Metrobús de la Ciudad de México, la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya dejaría de funcionar porque la Línea 1 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya opera completamente tras las labores de modernización.

De esta forma, concluiría este servicio provisional, que se ofreció a los usuarios, destacó este medio de transporte público.

¿Cuáles son las estaciones donde corre la ‘Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya’?

Las estaciones que recorre la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, y que abarca las Líneas 2 y 7 del Metrobús de la Ciudad de México son:

Alameda Tacubaya

De La Salle

Chapultepec

La Diana

El Ángel

El Ahuehuete

Hamburgo

Reforma

París

Amjác

El Caballito

Hidalgo

Glorieta Violeta

Garibaldi/M. Lagunilla

Glorieta Cuitláhuac

Esta es la ruta completa de la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús de CDMX. Foto: metrobus.cdmx.gob.mx.