Por qué será cancelada la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya de la Línea 7 del Metrobús de CDMX

La ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya dejará de operar para inicios de 2026. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de una ruta. Se trata de la de Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, la cual abarca las Líneas 2 y 7 de este medio de transporte público.

A través de un comunicado oficial compartido el pasado lunes 29 de diciembre a través de sus redes sociales oficiales, el transporte público capitalino indicó que esta ruta dejará de dar servicio a los pasajeros.

Asimismo, dio a conocer la fecha en que ya no operará esta ruta al indicar que será en los primeros días de este 2026.

Será a partir del lunes 5 de enero de 2026 cuando deje de operar la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya de la Línea 2 y 7 del Metrobús de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

El Metrobús de la capital del país dio a conocer las razones por las que dejará de dar servicio esta ruta emergente.

¿Cuál es la razón por las que dejará de operar la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús de la CDMX?

Según informó el Metrobús de la Ciudad de México, la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya suspenderá su servicio porque la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital del país ya se encuentra completamente abierta luego de las labores de modernización.

De este modo, concluye este servicio provisional que se ofreció a los usuarios, puntualizó el sistema de transporte público.

A partir del lunes 5 de enero de 2026 dejará de dar servicio la ruta Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya. Foto: X/@MetrobusCDMX.

¿Desde qué fecha comenzó a operar la ruta de Metrobús de CDMX Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya?

La Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya del Metrobús de la Ciudad de México comenzó a funcionar a partir de noviembre de 2023 y continuó hasta abril de 2024.

Lo anterior como opción para los usuarios, ya que la Línea 1 del Metro capitalino no estaba disponible en su totalidad, debido a los trabajos de renovación en uno de sus tramos.

Mientras se realizaban los trabajos en la Línea 1 de este transporte público, enlazó con las rutas 2 (Tepalcates - Tacubaya) y 7 (Indios Verdes - Campo Marte) del Metrobús.

Así funcionaba la ruta Glorieta Cuitláhuac y Alameda Tacubaya de las Líneas 2 y 7. Foto: metrobus.cdmx.gob.mx

Ante el cierre de Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, el Metro de la Ciudad de México indicó cuáles serán las rutas que continuarán dando servicio para 2026 hasta el momento.

Estas son las rutas de la Línea 7 del Metrobús de CDMX que seguirán prestando servicio

De acuerdo con los datos disponibles, esta es la ruta de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México que continuará operando durante el próximo año.

La lista es:

Indios Verdes-Campo Marte

Hospital Infantil La Villa Campo Marte

Indios Verdes La Diana

Hospital Infantil La Villa La Diana

Garibaldi Campo Marte

Las unidades de 12 metros se incorporarán a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana, por lo que seguirán circulando en Av. Paseo de la Reforma.

Se sugiere que, antes de abordar, los usuarios verifiquen la pantalla frontal superior y lateral del autobús, para asegurarse de que el vehículo va a su destino.