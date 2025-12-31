Intoxicación por monóxido de carbono deja cuatro personas muertas en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

El gobierno de la alcaldía confirmó los hechos. Crédito: Alcaldía AO

Siete personas resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde cuatro de ellas perdieron la vida y tres más se encuentran recibiendo atención médica, según reportes de la propia demarcación.

El incidente ocurrió este 31 de diciembre en un inmueble ubicado sobre la Calle de Galeana, en la colonia Santa Fe, de acuerdo con un comunicado emitido por la Alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió al sitio tras recibir un reporte de emergencia.

Víctimas por intoxicación en la alcaldía Álvaro Obregón

Entre las víctimas fatales se encuentran dos mujeres de 29 y 25 años, un hombre de 50 años y un menor de 8 años, detalló la Alcaldía Álvaro Obregón en su informe.

El reporte oficial señala que los tres sobrevivientes fueron trasladados de inmediato por paramédicos al Hospital Enrique Cabrera para recibir atención médica especializada.

En el cuarto donde se encontraban las víctimas se hallaron tres tanques de gas, uno de 20 kilos y dos de 10 kilos. Uno de estos últimos presentaba una fuga activa, motivo por el cual los contenedores fueron retirados para evitar mayores riesgos, agregó la autoridad local.

Autoridades resguardaron la zona

La zona permanece acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana para permitir la evaluación correspondiente y descartar posibles riesgos para los vecinos de la colonia Santa Fe.

La Alcaldía Álvaro Obregón exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y a reportar cualquier anomalía a los servicios de emergencia.

Según informes realizados por medios nacionales, en el sitio ya se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para realizar las diligencias.

Recomendaciones de las autoridades para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Derivado de estos hechos, es necesario recordar declaraciones de la Secretaría de Salud para evitar accidentes.

Según la institución, el monóxido de carbono se produce por la combustión de materiales como carbón, gasolina, keroseno, petróleo, propano o madera, en motores, parrillas, sistemas de calefacción, estufas o boilers.

El gas puede acumularse en espacios cerrados o semicerrados y provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de pecho y confusión.

Para reducir el riesgo de intoxicación, la dependencia recomienda:

No utilizar estufas u hornos de gas para calentar habitaciones.

Evitar dejar encendido el motor de un vehículo dentro de cocheras u otros espacios cerrados.

No encender generadores o motores en sótanos, cocheras ni otras estructuras cerradas, incluso si hay puertas o ventanas abiertas.

No emplear braseros, linternas a combustible ni estufas portátiles de campamento dentro de viviendas o tiendas de campaña.

Ante sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, buscar atención médica de inmediato.