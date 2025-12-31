México

Intoxicación por monóxido de carbono deja cuatro personas muertas en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Las autoridades anunciaron que hay otras 3 personas siendo atendidas por la emergencia

Guardar
El gobierno de la alcaldía
El gobierno de la alcaldía confirmó los hechos. Crédito: Alcaldía AO

Siete personas resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono al interior de un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde cuatro de ellas perdieron la vida y tres más se encuentran recibiendo atención médica, según reportes de la propia demarcación.

El incidente ocurrió este 31 de diciembre en un inmueble ubicado sobre la Calle de Galeana, en la colonia Santa Fe, de acuerdo con un comunicado emitido por la Alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió al sitio tras recibir un reporte de emergencia.

Víctimas por intoxicación en la alcaldía Álvaro Obregón

Entre las víctimas fatales se encuentran dos mujeres de 29 y 25 años, un hombre de 50 años y un menor de 8 años, detalló la Alcaldía Álvaro Obregón en su informe.

El reporte oficial señala que los tres sobrevivientes fueron trasladados de inmediato por paramédicos al Hospital Enrique Cabrera para recibir atención médica especializada.

En el cuarto donde se encontraban las víctimas se hallaron tres tanques de gas, uno de 20 kilos y dos de 10 kilos. Uno de estos últimos presentaba una fuga activa, motivo por el cual los contenedores fueron retirados para evitar mayores riesgos, agregó la autoridad local.

Autoridades resguardaron la zona

La zona permanece acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana para permitir la evaluación correspondiente y descartar posibles riesgos para los vecinos de la colonia Santa Fe.

La Alcaldía Álvaro Obregón exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y a reportar cualquier anomalía a los servicios de emergencia.

Según informes realizados por medios nacionales, en el sitio ya se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para realizar las diligencias.

Recomendaciones de las autoridades para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Derivado de estos hechos, es necesario recordar declaraciones de la Secretaría de Salud para evitar accidentes.

Según la institución, el monóxido de carbono se produce por la combustión de materiales como carbón, gasolina, keroseno, petróleo, propano o madera, en motores, parrillas, sistemas de calefacción, estufas o boilers.

El gas puede acumularse en espacios cerrados o semicerrados y provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de pecho y confusión.

Para reducir el riesgo de intoxicación, la dependencia recomienda:

  • No utilizar estufas u hornos de gas para calentar habitaciones.
  • Evitar dejar encendido el motor de un vehículo dentro de cocheras u otros espacios cerrados.
  • No encender generadores o motores en sótanos, cocheras ni otras estructuras cerradas, incluso si hay puertas o ventanas abiertas.
  • No emplear braseros, linternas a combustible ni estufas portátiles de campamento dentro de viviendas o tiendas de campaña.
  • Ante sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, buscar atención médica de inmediato.

Temas Relacionados

Fuga de gasintoxicaciónMuertosFin de AñoFallecidosÁlvaro ObregónCDMXProtección CivilÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Los cambios que traerá el Paquete Económico el próximo año

Las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso contemplan mayores gravámenes indirectos, buscan asegurar recursos para gasto social y salud

Los cambios que traerá el

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

El mundo del espectáculo se despidió de figuras de la televisión, música y teatro

Daniel Bisogno, Paquita la del

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Los eventos musicales en vivo seguirán siendo parte activa de la cultura del país durante el próximo año

De Rosalía a Shakira: los

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas y cuántas calorías aporta un vaso

El ponche de frutas destaca por su riqueza en vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes provenientes de frutas frescas y secas

Cuáles son las propiedades nutricionales

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

La conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ rememoró el doloroso episodio que marcó un antes y un después en sus sueños de maternidad y en sus ideas sobre el amor en pareja

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno, Paquita la del

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

Lucila Mariscal vive su retiro en La Casa del Actor y se despide de ‘Lencha’, su icónico personaje

DEPORTES

Boxeo mexicano: esos don los

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026