Asesinan a hombre en marisquería del Centro Histórico, a un costado de Plaza Meave

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Un ataque armado dejó una persona muerta por impacto de arma de fuego en la cabeza y otra lesionada dentro de un restaurante de pescados y mariscos en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), ambos individuos se encontraban dentro del restaurante cuando otro sujeto se aproximó y efectuó disparos de manera directa.

Tras las detonaciones, comerciantes y transeúntes avisaron a las autoridades, lo que generó una rápida movilización de patrullas y personal de emergencias.

Tras el ataque, personal de la SSC notificó que una de las personas ya no tenía signos vitales, mientras que otra más estaba lesionada, siendo inmediatamente trasladada a un hospital.

Las primeras indagatorias señalan que el agresor habría huido a bordo de una motocicleta, por lo que la Secretaría implementó un cerco virtual a fin de dar con el o los posibles responsables del ataque.

¿Qué se sabe de las víctimas?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, sin embargo, reportes de La Prensa han identificado de forma preliminar a la víctima mortal como Eduardo “N”.

El acompañante, de 24 años, recibió una lesión en el glúteo, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al hospital más cercano. Datos del periodista Antonio Nieto apuntan a que esta segunda persona sería hermano del hombre atacado. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la segunda víctima.

El periodista ha mencionado de forma extraoficial que el hombre asesinado presuntamente sería el dueño del restaurante “Aguachilango”, cuyo local se ubica a un costado de la Plaza Meave, reconocida principalmente por la venta de productos electrónicos, teléfonos celulares, accesorios, equipos de cómputo, videojuegos y servicios de reparación técnica.

Información recogida por La Prensa señala que familiares y conocidos de las víctimas acudieron rápidamente al lugar al enterarse de la agresión. Una de las hermanas de la víctima exigía explicaciones entre gritos de dolor, mientras que comerciantes y clientes expresaron su preocupación por la violencia registrada en una zona de alta concurrencia.

Al sitio también llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para recabar evidencias y continuar con la investigación. Hasta ahora, la autoridad no ha confirmado el móvil del ataque.

Otro ataque en restaurante acabó con “El Panu”

Fue a misa y a
Fue a misa y a comer... así fueron las últimas horas con vida de "El Panu". (Anayeli Tapia/Infobae)

Apenas el pasado 21 de diciembre de 2025, la Ciudad de México fue escenario de otro crimen de alto impacto: el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos y uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos.

El ataque, ocurrido en el restaurante Luaú de la Zona Rosa, fue ejecutado con precisión y en una zona con alta presencia policial, a escasos metros de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las investigaciones, el homicida ingresó al restaurante y disparó al menos 12 veces de manera directa contra El Panu, quien se encontraba cenando con su familia. Tras el crimen, el agresor logró escapar caminando hasta la plaza comercial Reforma 222, donde se cambió de ropa y realizó llamadas telefónicas antes de abandonar el lugar.

La preocupación por la seguridad en la Ciudad de México cobra mayor relevancia a pocos meses de que la capital sea una de las sedes del Mundial de fútbol en 2026.

