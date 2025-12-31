CDMX: camioneta a exceso de velocidad vuelca aparatosamente en Iztapalapa, cerca del Eje 5 Sur

Este 31 de diciembre de 2025 se registró un accidente cerca del Eje 5 Sur en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente fue por exceso de velocidad. (Capturas de pantalla)

Previo a que termine este 2025, un particular que al parecer iba a exceso de velocidad provocó un accidente en la calle 15 de Julio de 1861, casi esquina con el eje 5 sur, en la Colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, autoridades reportaron que los cuerpos de emergencia ya se encuentran trabajando en la zona.

El C5 de CDMX compartió luego del aparatoso accidente que la alternativa vial disponible es: calle 3 de Junio de 1861 y calle 16 de Marzo de 1861. Videos compartidos a través de redes sociales dejan ver los daños materiales causados, debido a que una camioneta que iba a exceso de velocidad se impactó con un carro y una camioneta que se encontraban estacionados, lo que provocó la volcadura de la camioneta.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas de gravedad y se sabe que el conductor salió ileso, reportes locales señalan que presuntamente iría en estado de ebriedad.

Información en desarrollo...