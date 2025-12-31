México

Fortalece la masa muscular de las pantorrillas con este sencillo ejercicio desde casa

Es importante aumentar la fuerza de esta parte del cuerpo

Guardar
Las pantorillas también deben ejercitarse
Las pantorillas también deben ejercitarse (Imagen ilustrativa Infobae)

Fortalecer las pantorrillas en casa no requiere equipos sofisticados ni rutinas complejas. Un ejercicio básico, pero altamente efectivo, puede favorecer el desarrollo muscular de la zona y mejorar la estabilidad al caminar, correr o saltar.

La clave está en la constancia y en la correcta ejecución para aprovechar todos los beneficios de este movimiento.

Muchas personas buscan aumentar la fuerza de las piernas por razones estéticas o funcionales. Las pantorrillas, formadas principalmente por los músculos gastrocnemio y sóleo, cumplen un papel relevante en la movilidad y el equilibrio diario.

Lograr que estos músculos sean fuertes puede facilitar actividades cotidianas y deportivas, además de prevenir posibles lesiones.

¿En qué consiste el ejercicio de elevación de talones?

Así se hace este ejercicio
Así se hace este ejercicio (Imagen ilustrativa Infobae)
  • El ejercicio central para fortalecer las pantorrillas se conoce como elevación de talones.
  • Se realiza de pie, con el cuerpo erguido y los pies separados al ancho de los hombros.
  • La persona eleva los talones hasta quedar apoyada sobre las puntas de los pies.
  • Se mantiene el equilibrio durante algunos segundos.
  • Se regresa lentamente a la posición inicial.
  • Este movimiento activa de forma directa los músculos principales de la pantorrilla.

Beneficios de las elevaciones de talones

Este ejercicio te ayudará más
Este ejercicio te ayudará más allá de la estética (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Aumenta la fuerza y resistencia muscular en las pantorrillas.
  • Mejora la circulación sanguínea.
  • Contribuye a la estabilidad articular.
  • Favorece el rendimiento en actividades deportivas.
  • Ayuda a reducir molestias derivadas de debilidad muscular en la zona inferior de las piernas.

Técnica adecuada para evitar lesiones

Así debes hacer este ejercicio
Así debes hacer este ejercicio para evitar dolores innecesarios (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Mantener la espalda recta.
  • Activar el abdomen.
  • Subir y bajar de manera controlada.
  • Mantener los pies alineados durante el movimiento.
  • Repartir el peso corporal de forma pareja.
  • Utilizar el respaldo de una silla o una pared para apoyar el equilibrio, si es necesario.

Variaciones para progresar en el entrenamiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen diferentes formas de aumentar la dificultad de las elevaciones de talones. Una opción consiste en realizarlas con una sola pierna, lo que incrementa la exigencia sobre cada músculo.

Otra alternativa implica sostener peso adicional, como botellas de agua, para añadir resistencia. También se puede modificar la velocidad del movimiento o el número de repeticiones para desafiar al cuerpo.

Frecuencia y recomendaciones para mejores resultados

La regularidad es clave para observar avances. Se aconseja incorporar las elevaciones de talones entre dos y tres veces por semana, con series de 12 a 15 repeticiones.

El descanso adecuado entre sesiones permite la recuperación muscular y reduce el riesgo de lesiones. Adaptar el ejercicio a las condiciones físicas individuales garantiza un progreso seguro y sostenido.

Temas Relacionados

PantorillasEjercicioMasa MuscularFuerzaGimnasioBienestarmexico-noticias

Más Noticias

SSC desplegará más de 14 mil policías en la Ciudad de México para el operativo de Fin de Año

El operativo comenzará desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre

SSC desplegará más de 14

Un muerto y un herido tras ataque a balazos en un restaurante de mariscos del centro de la CDMX

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Un muerto y un herido

Los planteles de bachillerato que la SEP inaugurará en febrero de 2026

Una nueva infraestructura escolar avanza en ambos municipios para que el aprendizaje deje de ser un privilegio y alcance a quienes antes no podían acceder

Los planteles de bachillerato que

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Reportan que Julián Carranza se

Temblor hoy martes 30 de diciembre en México: reportan sismo de magnitud 4.0 en Sonora

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 30 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela el trastorno

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

DEPORTES

Reportan que Julián Carranza se

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América