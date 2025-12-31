Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

Ventaneando celebra el cumpleaños de Daniel Bisogno /Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El 2025 dejó una huella profunda en la memoria del espectáculo mexicano por la muerte de destacados artistas, conductores y personalidades cuya trayectoria marcó generaciones.

Las despedidas de estos nombres influyentes se sucedieron a lo largo del año, generando homenajes, recuerdos y múltiples expresiones de duelo en la industria y entre el público.

Emilio Echevarría

Emilio Echevarría (Ciudad de México, 1944 – 5 de enero de 2025, 80 años)

Reconocido actor de cine y televisión, Emilio Echevarría destacó por su papel en la película Amores perros, donde interpretó a “El Chivo”.

Dio vida a ‘El chivo’ en ‘Amores Perros’ (Foto: RS)

El actor también participó en filmes como Y tu mamá también, Babel y Morir en el Golfo.

La noticia de su muerte fue confirmada por el guionista Guillermo Arriaga. Aunque no se detalló la causa de muerte, se presume que fue por causas naturales.

Echevarría fue nominado en tres ocasiones al Premio Ariel y es recordado como uno de los actores más versátiles del cine mexicano.

Amparo Garrido

(Ciudad de México, 17 de octubre de 1929 – 9 de enero de 2025, 95 años)

Diversos programas, como Hoy, y asociaciones de actores, lamentaron su partida, resaltando el legado que dejó en la industria del doblaje y el espectáculo. (programa Hoy / X)

La actriz y pionera del doblaje Amparo Garrido falleció a los 95 años, su hijo Ismael Eduardo Larumbe confirmó el deceso.

Garrido dio voz a “Blanca Nieves” en la versión latinoamericana del clásico de Disney y participó en más de 30 telenovelas, entre ellas Simplemente María y Teresa.

También tuvo una destacada labor en teatro y cine. Las causas de su muerte no se hicieron públicas.

Iliana de la Garza

(Monclova, Coahuila, 1950 – 13 de enero de 2025, 74 años)

La actriz Iliana de la Garza fue reconocida por su trabajo en telenovelas como Sortilegio, Salomé y su presencia constante en La Rosa de Guadalupe.

Muere Iliana de la Garza, famosa actriz de ‘Salomé’, Sortilegio’ y ‘La Rosa de Guadalupe’ en Televisa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), falleció a los 74 años.

La organización subrayó su defensa de los derechos de los intérpretes. No se informó la causa de muerte.

Daniel Bisogno

(Ciudad de México, 1964 – 20 de febrero de 2025, 51 años) Conductor y periodista de TV Azteca, Daniel Bisogno se consolidó como figura central en Ventaneando.

Su salud se deterioró tras un trasplante de hígado y finalmente murió por falla multiorgánica.

Bisogno también incursionó en teatro y radio, y dejó una marca en el periodismo de espectáculos junto a Pati Chapoy.

Paquita la del Barrio

(Veracruz, 2 de abril de 1947 – 17 de febrero de 2025, 77 años)

La cantante Paquita la del Barrio falleció en su casa en Veracruz a los 77 años.

Paquita la del Barrio durante su presentación en la 14a edición de los Latin Grammy en el Hotel y Casino Mandalay Bay el 21 de noviembre de 2013, en Las Vegas. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

El deceso fue confirmado en sus redes sociales. La intérprete de “Rata de dos patas” enfrentó problemas de salud en sus últimos años, especialmente por molestias en el nervio ciático.

Su legado musical abarca éxitos como “Tres veces te engañé” y “Las mujeres mandan”, símbolos de la música ranchera y popular.

Alma Rosa Aguirre

Aguirre nació el 19 de febrero de 1929 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según los registros de su trayectoria, desde la infancia evidenció inclinación por la actuación y, junto con su hermana Elsa Aguirre, ganó un concurso que les permitió debutar en la película El sexo fuerte (1946), bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel.

(Foto: INAH)

Con este proyecto inició una carrera que la llevó a participar en 32 producciones cinematográficas .Films como El siete machos (1951), en el que trabajó con Mario Moreno “Cantinflas”, figuran entre sus proyectos más destacados.

Arsenio Campos

(Tijuana, Baja California, 1945 – 1 de abril de 2025, 79 años)

El actor Arsenio Campos murió en Coahuila, donde residía desde 1996.

La noticia fue dada a conocer por su hija Alexandra Campos a través de Facebook. Campos participó en más de 30 telenovelas de Televisa, como Soy tu dueña, Simplemente María, Bodas de odio y Corazón salvaje.

Crédito: FB, El Fonógrafo

Además de su carrera actoral, incursionó en la enseñanza y la fisioterapia. No se especificaron las causas de muerte.

Memo del Bosque

(Ciudad de México, 1961 – 7 de abril de 2025, 64 años)

El productor Memo del Bosque falleció en Brownsville, Texas, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado.

La televisión mexicana despidió este lunes a uno de sus productores más influyentes: Guillermo del Bosque, quien falleció tras una dura batalla contra el cáncer. (Infobae México / Jesús Avilés)

Su esposa, Vica Andrade, acompañó al productor en sus últimos días.

Del Bosque fue responsable de la creación de Telehit y programas como El Calabozo y 100 mexicanos dijeron. Su legado perdura en la televisión mexicana.

Xava Drago

(Ciudad de México, 1971 – 21 de agosto de 2025, 54 años)

Vocalista de la banda de rock Coda, Xava Drago murió tras una larga batalla contra el cáncer de estómago.

Quién fue Xava Drago, cantante de Coda que fue desahuciado y murió tras luchar contra el cáncer de estomago (Infobae México/ Jovani Pérez)

La enfermedad regresó luego de un tratamiento exitoso en 2024.

Drago agradeció a sus seguidores en un mensaje póstumo difundido en redes sociales y se despidió con palabras de gratitud hacia sus familiares y fanáticos.

Alicia Bonet

(Ciudad de México, 26 de abril de 1947 – 26 de octubre de 2025, 78 años)

La actriz Alicia Bonet falleció según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El legado de Alicia Bonet en el cine mexicano perdura a través de sus personajes complejos y sensibles (Archivo)

Bonet alcanzó reconocimiento por su papel en Hasta el viento tiene miedo, clásico del cine de terror mexicano.

Participó en más de 30 producciones y compartió escenario con figuras de la época de oro del cine nacional. La ANDI no informó la causa de muerte.

Maricarmen Vela

(España, 1938 – 7 de noviembre de 2025, 87 años)

Actriz de origen español y nacionalidad mexicana, Maricarmen Vela fue parte de El Chavo del 8 y otras producciones de televisión y cine.

La actriz formó parte del emblemático programa 'El Chavo del 8'. Créditos: Captura Imagen de Muerte

La ANDA confirmó su fallecimiento. No se especificó la causa de muerte, aunque se relacionó con su avanzada edad.

Su última aparición fue en Como dice el dicho.

Eduardo Manzano

(Ciudad de México, 1937 – 5 de diciembre de 2025, 87 años)

Conocido como “El Polivoz”, Eduardo Manzano murió tras complicaciones derivadas de una infección biliar que lo afectó desde 2021.

El actor y comediante mexicano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

El actor fue parte del dúo Los Polivoces, referencia de la comedia mexicana en los años sesenta y setenta.

Posteriormente, participó en Una familia de diez, acercando su humor a nuevas generaciones.