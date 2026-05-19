Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

El Tónic Fest 2026 reunirá a más de 30 artistas de géneros como pop, urbano, regional mexicano y electrónica en Acapulco. - (Cortesía)

Acapulco se prepara para vivir una de las celebraciones musicales más ambiciosas de 2026. Del 28 al 30 de mayo se realizará la segunda edición del Tónic Fest, un evento que reunirá a más de 30 artistas de géneros como pop, urbano, regional mexicano y electrónica.

Entre los nombres más esperados aparecen Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Santa Fe Klan y Mario Bautista, figuras que encabezarán un cartel pensado para atraer turismo y reactivar la economía del puerto tras los daños provocados por huracanes y otras situaciones recientes.

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Marco Alfaro, coordinador de Tónic Fest 2026, adelantó que el escenario principal estará ubicado en Playa Bonfil, junto a la ex casa de Luis Miguel, un espacio con capacidad para recibir a 50 mil asistentes durante cada jornada del festival.

“Es un lugar seguro”: el mensaje que busca calmar la polémica

Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio y Santa Fe Klan serán las principales estrellas que encabezarán el cartel del festival musical. - (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Uno de los temas que más llamó la atención durante el anuncio del festival fue el operativo de seguridad que acompañará el evento. Mario Romero, influencer acapulqueño y vocero del encuentro musical, aseguró que las autoridades respaldarán las actividades en la zona costera.

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“Es un lugar seguro para realizar el festival, contarán con el apoyo de la policía y guardia nacional, la zona costera estará resguardada”, declaró Romero durante la presentación oficial del evento.

El vocero también expresó su deseo de que el Tónic Fest pueda consolidarse como una tradición anual en Acapulco. La organización busca que el festival no solo sea una plataforma de entretenimiento, sino también una oportunidad para fortalecer la imagen turística del destino.

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Una edición que promete romper récords frente al mar

Los organizadores esperan consolidar el Tónic Fest como una tradición anual para fortalecer la imagen turística del puerto. - (Kenia OS)

A diferencia del año pasado, cuando el acceso fue gratuito, en esta ocasión los primeros tres días del festival sí tendrán costo para ingresar a Playa Bonfil. Sin embargo, el cierre del domingo 31 de mayo en Playa Icacos será gratuito con la presentación de Polymarchs.

Los organizadores adelantaron que el espectáculo intentará conseguir el récord de “La discoteca más grande en la playa”, una apuesta que incluirá música, luces y la participación de yates sobre la costa para integrarse a la celebración.

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La edición anterior reunió a más de 50 mil personas y generó una derrama económica estimada en 400 millones de pesos. Ahora, Tónic Fest 2026 pretende superar esas cifras y convertir a Acapulco en uno de los principales destinos de entretenimiento del país durante el cierre de mayo.