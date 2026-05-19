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Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por su cumpleaños 94 y reconoce su trayectoria

La titular del Ejecutivo federal transmitió un mensaje de reconocimiento y aprecio a la autora por su aniversario

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, felicita a la escritora mexicana Elena Poniatowska por su cumpleaños

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió felicitaciones a la escritora Elena Poniatowska Amor por su cumpleaños número 94. Durante su conferencia de prensa de este martes, la mandataria expresó:

“Le mandamos saludos, cariños a Elenita, cumple 94 años, estuvo aquí hace poquito”. Y la calificó como “una mujer extraordinaria”.

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La autora de libros como “La noche de Tlatelolco” es considerada la escritora favorita de la presidenta de México; así lo reveló el pasado 9 de abril, durante una visita que realizó Poniatowska junto con Jesusa Rodríguez, activista y directora de teatro, a Palacio Nacional.

“Estoy con Elena Poniatowska, mi escritora favorita y a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres”, dijo la jefa del Ejecutivo.

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En aquel encuentro, la escritora expresó emoción por el hecho de que Sheinbaum se encuentre dirigiendo el país: “Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro; yo creo que también de todos nosotros”.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 14 de abril que es fundamental resguardar el acervo de Elena Poniatowska. Sheinbaum sostuvo en su conferencia en Palacio Nacional que la autora que se ha dedicado a crónicar hechos históricos como el terremoto que sacudió a la capital, la mandataria señaló que se encuentra completamente lúcida, de acuerdo con lo que compartió luego de recibir recientemente a la escritora y a la actriz Jesusa Rodríguez.

Jesusa Rodríguez, presente en el encuentro, calificó a Sheinbaum y Poniatowska como su guía y ejemplo, y recordó los eventos que ambas condujeron junto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum resaltó la importancia de proteger la obra de Poniatowska y señaló que corresponde a la escritora informar sobre sus proyectos actuales.

Elena Poniatowska, figura central de la literatura mexicana, dedica su obra a narrar las vidas de personas que suelen quedar fuera de la historia oficial. Su trabajo se enfoca en los testimonios de mujeres, niños, pueblos indígenas y sectores marginados. A través de entrevistas y crónicas, recoge voces que muestran la diversidad social y política de México.

Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez visitaron en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez visitaron en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Poniatowska ha utilizado el periodismo como herramienta para explorar historias de vida. Sus textos mezclan la investigación documental con la narración literaria. Entre sus libros más destacados se encuentra “La noche de Tlatelolco”, que reúne relatos de testigos y familiares de víctimas del movimiento estudiantil de 1968.

La autora sostiene que la escritura es un acto colectivo y que la memoria se construye a partir de muchas voces. Considera que la literatura puede abrir espacios para la justicia y el reconocimiento de quienes han sido ignorados. Su trayectoria incluye la defensa de los derechos humanos y la participación activa en movimientos sociales.

A lo largo de su carrera, Poniatowska resalta la importancia de las mujeres en la vida pública y cultural del país. Su obra permanece como testimonio de las luchas sociales y de la resistencia frente a la desigualdad.

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