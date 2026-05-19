Lupillo Rivera demandará a quienes lo vincularon en un video sobre Ángela Aguilar: “Es inteligencia artificial”

(Instagram)

El cantante Lupillo Rivera anunció que iniciaría acciones legales contra quienes lo involucraron en un video generado con presunta inteligencia artificial, el cual lo dejaría mal parado con la familia Aguilar.

La polémica se originó luego de la difusión de un clip donde aparentemente Emiliano Aguilar lanzó fuertes declaraciones que relacionan al Toro del Corrido con Ángela Aguilar.

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¿Qué dijo Lupillo Rivera

A través de su cuenta de Instagram, Lupillo mostró el controversial clip que circula en plataformas. Ahí se ve a Emiliano Aguilar presuntamente decir:

“Hermanita, es mejor que no te metas a defender a tu nopal porque tengo secretos tuyos que muy bien sabes que te pueden costar tu matrimonio. ¿O acaso quieres que cuente lo que hiciste con Lupillo Rivera cuando cumpliste dieciocho años, eh?”.

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El cantante Lupillo Rivera se muestra sentado en un mostrador, vestido con una camiseta oscura, mientras manipula un teléfono inteligente.

Posteriormente, Lupillo sostuvo que no toleraría la difusión de rumores ni la creación de contenido falso sobre su persona.

“Esta madre es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a meter ya, agarrar un abogado para protegerme de esa onda... Inteligencia artificial. A ver esta página, ¿cómo se llama? Notichisme. Vamos a tener que mandarle una carta a esta gente", aseguró Lupillo Rivera.

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Defiende a la familia Aguilar y pide respeto para Ángela

Durante el clip, Lupillo Rivera manifestó respeto hacia la familia Aguilar y negó cualquier enemistad con sus integrantes.

“Nosotros siempre hemos respetado a toda la familia Aguilar en general, parejo. Mis respetos para el señor Pepe Aguilar, desde Antonio Aguilar, ahora que conocí a Emiliano, mis respetos, especialmente a, a las mujeres, a Majo. Ya dejen a Ángela Aguilar, tiene un talento espectacular”, expresó el cantante.

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Rivera pidió que cesen las especulaciones y ataques en contra de Ángela Aguilar, quien habría sido afectada por la difusión del video falso.

“Mejor escuchen su música, o sea, ya déjense de tanta barbaridad”.

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