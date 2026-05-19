México

Lupillo Rivera demandará a quienes lo vincularon en un video sobre Ángela Aguilar: “Es inteligencia artificial”

El cantante reiteró su respeto hacia la Dinastía y pidió un alto al hate contra la esposa de Nodal

Guardar
Google icon
lupillo rivera, angela aguilar -México- 19 mayo
(Instagram)

El cantante Lupillo Rivera anunció que iniciaría acciones legales contra quienes lo involucraron en un video generado con presunta inteligencia artificial, el cual lo dejaría mal parado con la familia Aguilar.

La polémica se originó luego de la difusión de un clip donde aparentemente Emiliano Aguilar lanzó fuertes declaraciones que relacionan al Toro del Corrido con Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Lupillo Rivera

A través de su cuenta de Instagram, Lupillo mostró el controversial clip que circula en plataformas. Ahí se ve a Emiliano Aguilar presuntamente decir:

“Hermanita, es mejor que no te metas a defender a tu nopal porque tengo secretos tuyos que muy bien sabes que te pueden costar tu matrimonio. ¿O acaso quieres que cuente lo que hiciste con Lupillo Rivera cuando cumpliste dieciocho años, eh?”.

PUBLICIDAD

El cantante Lupillo Rivera se muestra sentado en un mostrador, vestido con una camiseta oscura, mientras manipula un teléfono inteligente.

Posteriormente, Lupillo sostuvo que no toleraría la difusión de rumores ni la creación de contenido falso sobre su persona.

“Esta madre es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a meter ya, agarrar un abogado para protegerme de esa onda... Inteligencia artificial. A ver esta página, ¿cómo se llama? Notichisme. Vamos a tener que mandarle una carta a esta gente", aseguró Lupillo Rivera.

Defiende a la familia Aguilar y pide respeto para Ángela

Durante el clip, Lupillo Rivera manifestó respeto hacia la familia Aguilar y negó cualquier enemistad con sus integrantes.

“Nosotros siempre hemos respetado a toda la familia Aguilar en general, parejo. Mis respetos para el señor Pepe Aguilar, desde Antonio Aguilar, ahora que conocí a Emiliano, mis respetos, especialmente a, a las mujeres, a Majo. Ya dejen a Ángela Aguilar, tiene un talento espectacular”, expresó el cantante.

El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada
El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

Rivera pidió que cesen las especulaciones y ataques en contra de Ángela Aguilar, quien habría sido afectada por la difusión del video falso.

“Mejor escuchen su música, o sea, ya déjense de tanta barbaridad”.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraÁngela AguilarEmiliano AguilarInteligencia ArtificialIAmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por su cumpleaños 94 y reconoce su trayectoria

La titular del Ejecutivo federal transmitió un mensaje de reconocimiento y aprecio a la autora por su aniversario

Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por su cumpleaños 94 y reconoce su trayectoria

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González y Ana Lilia González Mateos; ambas presentaban impactos de bala y signos de violencia

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en los últimos dos años estas comunidades indígenas han sufrido decenas de incursiones armadas y ataques

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

Selección Mexicana de Para-Atletismo suma cinco medallas en el Campeonato Nacional de Suiza 2026

México acudió al evento con cuatro atletas posicionados entre los ocho mejores del ranking mundial en sus respectivas pruebas

Selección Mexicana de Para-Atletismo suma cinco medallas en el Campeonato Nacional de Suiza 2026

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

El evento musical buscará reunir a miles de personas en Playa Bonfil con artistas nacionales e internacionales

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Estados Unidos exige a sus aliados actuar con firmeza contra el terrorismo de Irán y el Cártel de Sinaloa

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

ENTRETENIMIENTO

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

DEPORTES

¿Más caros que los del Mundial 2026? Boletos para la final Pumas vs Cruz Azul alcanzan precios de locura y desatan polémica

¿Más caros que los del Mundial 2026? Boletos para la final Pumas vs Cruz Azul alcanzan precios de locura y desatan polémica

Selección Mexicana de Para-Atletismo suma cinco medallas en el Campeonato Nacional de Suiza 2026

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas