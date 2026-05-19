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Selección Mexicana de Para-Atletismo suma cinco medallas en el Campeonato Nacional de Suiza 2026

México acudió al evento con cuatro atletas posicionados entre los ocho mejores del ranking mundial en sus respectivas pruebas

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La delegación mexicana de para-atletismo de pista tuvo una destacada actuación en los 52nd Swiss National Championships 2026, al conquistar un total de cinco medallas durante las competencias celebradas en Arbon, Suiza.

El equipo nacional cerró su participación con una presea de oro y cuatro de plata en un certamen que forma parte del circuito internacional de preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

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México acudió al evento con cuatro atletas posicionados entre los ocho mejores del ranking mundial en sus respectivas pruebas, dentro de una competencia enfocada principalmente en deportistas de pista sobre silla de ruedas.

Edgar Cesáreo Navarro Sánchez lideró la cosecha mexicana en Suiza

El mexiquense Edgar Cesáreo Navarro Sánchez fue el atleta mexicano más destacado del campeonato al conseguir tres medallas en la categoría T51. El medallista paralímpico en Río 2016 obtuvo el oro en los 800 metros tras registrar un tiempo de 2:38.43 minutos.

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Además, sumó dos preseas de plata: la primera en los 100 metros con marca de 21.83 segundos y otra más en los 200 metros, donde detuvo el cronómetro en 40.13 segundos.

Por su parte, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, medallista en Tokio 2020, consiguió la plata en los mil 500 metros T52 con un registro de 3:52.00 minutos. También finalizó en la cuarta posición de los 400 metros T52 con tiempo de 61.51 segundos.

Juan Pablo Cervantes García también subió al podio rumbo a Los Ángeles 2028

Otro de los mexicanos que logró subir al podio fue Juan Pablo Cervantes García, campeón paralímpico en París 2024, quien se quedó con la medalla de plata en los 100 metros T54 después de cronometrar 14.00 segundos.

Tras su participación en Arbon, los atletas mexicanos continuarán su gira de preparación en territorio suizo con el Grand Prix de Para Atletismo Nottwil 2026, programado del 21 al 23 de mayo.

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