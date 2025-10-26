Muere Alicia Bonet, protagonista de ‘Hasta el viento tiene miedo’, clásico de terror mexicano

La actriz Alicia Bonet alcanzó la inmortalidad artística con su papel en 'Hasta el viento tiene miedo', referente del cine de terror nacional (Archivo)

La actriz mexicana Alicia Bonet falleció a los 78 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este domingo 26 de octubre. Bonet fue reconocida principalmente por su papel en la película Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada en 1968, hoy convertida en un clásico de terror en el cine mexicano.

La ANDI comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”. La organización no detalló las causas del deceso.

Durante su carrera, Alicia Bonet participó en cine, teatro y televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas de su generación en el cine nacional.

Alicia Bonet, figura emblemática del cine mexicano, fallece a los 78 años tras una carrera de más de tres décadas (YouTube Univisa)

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su carrera en el teatro juvenil durante los años 50, lo que le permitió acceder rápidamente a la pantalla grande.

Su versatilidad la llevó a compartir escena con figuras como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler, consolidando su presencia en la industria del espectáculo mexicano.

Entre las producciones más destacadas en las que participó se encuentran Guadalajara en verano, Despedida de soltera, El escapulario, Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre. Su capacidad para encarnar personajes de gran profundidad emocional la posicionó como una de las actrices más versátiles de su generación al participar en al rededor de 30 producciones.

El legado de Alicia Bonet en el cine mexicano perdura a través de sus personajes complejos y sensibles (Archivo)

La vida personal de Bonet estuvo marcada por su cercanía al mundo artístico. Contrajo matrimonio en dos ocasiones, primero con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio.

Posteriormente, se casó con Claudio Brook, actor reconocido por sus colaboraciones con Luis Buñuel en películas como El ángel exterminador y Simón del desierto. De esta unión nacieron Arturo y Gabriel.

El retiro de Alicia Bonet de la actuación estuvo profundamente influido por acontecimientos personales dolorosos. El fallecimiento de Claudio Brook en 1995, a causa de cáncer de estómago, representó el primer gran golpe en su vida.

Años más tarde, en 2004, enfrentó la pérdida de su hijo Gabriel, quien se quitó la vida a los 29 años al arrojarse desde un cuarto piso. Este hecho marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera, llevándola a alejarse de los escenarios y de la vida pública.

Bonet compartió escena con grandes figuras del espectáculo mexicano y participó en más de 30 producciones cinematográficas (Archivo)

La última aparición pública de Bonet se registró en 2010, cuando participó en el programa Lo que callamos las mujeres. Desde entonces, optó por mantener un perfil bajo, lejos de los reflectores que la acompañaron durante su juventud y madurez artística.

En Hasta el viento tiene miedo, la interpretación de Alicia Bonet se mantiene como una de las más recordadas del cine mexicano. En esa producción, compartió créditos con Marga López, Maricruz Olivier, Renata Seydel, Elizabeth Dupeyrón y Norma Lazareno, conformando un elenco que hoy es parte fundamental de la historia del cine de terror en México.

La vida personal de Alicia Bonet estuvo marcada por matrimonios con los actores Juan Ferrara y Claudio Brook, y la tragedia familiar (ANDI)

La muerte de Alicia Bonet cierra el ciclo de una artista cuya discreción fuera de los escenarios contrastó con la intensidad de sus personajes, mujeres complejas y sensibles que permanecen en la memoria del público mexicano.