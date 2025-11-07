Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

La actriz formó parte del emblemático programa 'El Chavo del 8'. Créditos: Captura Imagen de Muerte

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la muerte de Maricarmen Vela, reconocida actriz de origen español y nacionalidad mexicana, que dejó gratos recuerdos en el ámbito del entretenimiento.

A través de un comunicado, la ANDA lamentó profundamente la partida de quien fuera miembro honoraria del sindicato, y envió sus condolencias a la familia.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informó.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Aunque en redes sociales se ha especulado sobre la posibilidad de que su muerte esté relacionada con su avanzada edad, mientras tanto, los familiares no han emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Quién era Maricarmen Vela, la actriz que falleció a los 87 años

Maricarmen Vela inició su carrera artística en 1958 con la película Te vi en TV. Desde entonces, participó en importantes proyectos de televisión y cine, consolidándose como una de las actrices más queridas del país.

Su trabajo trascendió fronteras, ya que varias de las producciones en las que actuó se emitieron en otros países, lo que le otorgó reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera, participó en producciones como El chavo del ocho, Mujer casos de la vida real, Como dice el dicho, entre otras.

Maricarmen Vela fue parte de algunos episodios de "El Chavo del 8".

Sin embargo, pese a su éxito, la actriz decidió retirarse de la vida pública en 2020, sin dar a conocer los motivos de su decisión. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie Como dice el dicho.

Reacción a la muerte de la actriz Maricarmen Vela

Tras el anuncio de su muerte, algunos recordaron una de sus últimas entrevistas, realizada para el canal de YouTube del programa Como dice el dicho, donde se mostró alegre, aunque confesó las dificultades que enfrentaba durante la pandemia de COVID-19.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, relató.

Mientras que en la cuenta oficial de la ANDA, se pueden leer comentarios como: “Descanse en paz, hermosa Maricarmen”, “Luz eres y en luz te convertirás”, “Gran actriz. Dios la bendiga”, entre otros.