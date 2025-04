Muere Arsenio Campos, actor de más de 30 telenovelas de Televisa, como Soy tu dueña y Simplemente María

Crédito: X, raulbrindis

El actor mexicano Arsenio Campos falleció este 1 de abril a los 79 años en el estado de Coahuila, donde se había establecido desde hace años.

Por la tarde de este martes se dio a conocer el fallecimiento del actor originario de Tijuana, Baja California.

La noticia fue compartida a través de un video conmemorativo en el Facebook de su hija Alexandra, donde se expresaba el siguiente mensaje:

“Con profunda tristeza nos unimos a la pena que embarga a nuestra amiga Alexandra Campos por la irreparable pérdida de su padre, el actor mexicano Arsenio Campos. Te abrazamos a ti y tu familia. Que Dios les dé fortaleza y consuelo.”

Al momento no se han compartido mayores detalles ni las condiciones en que se suscitó la muerte del actor, recordado por múltiples apariciones en producciones de Televisa, como Bodas de sangre.

Arsenio Campos comenzó su carrera como actor a principios de los años 70, destacando por su participación en la película Para servirle a usted de 1972 y su primera telenovela La hiena de 1973.

Gracias a su versatilidad en la actuación, pudo dar vida a personajes entrañables como a villanos.

A lo largo de toda su prolífica trayectoria, Campos fue parte de más de 30 telenovelas, entre las que destacan Bodas de odio, El camino secreto, Mi segunda madre, Corazón salvaje, Ángela, El noveno mandamiento y Apuesta por un amor.

Además de sus participaciones en teatro y series televisivas, Entre sus actuaciones más recordadas están las que desempeñó en las telenovelas Soy tu dueña y Simplemente María.

Se conoce que Arsenio se estableció en Saltillo, Coahuila, desde el año 1996, donde también dio muestras de su afición por la enseñanza.

En 2019 impartió un curso de escritura creativa para el desarrollo personal, titulado “Cuentos para expresar tu interior”.

Además, el actor incursionó en la disciplina de la fisioterapia y estableció un consultorio donde se dedicó a ayudar a otras personas a través de las terapias que estudió hace más de 15 años.

Respecto a su vida familiar, se conoce que Arsenio Campos e casó con la señora María Teresa Santoscoy, originaria de Piedras Negras, Coahuila. Procrearon dos hijos, Arsenio y Alexandra. Actualmente la familia vive en Saltillo.

En 2014, dio una entrevista al diario La Prensa, donde contó cómo era un día normal en su vida.

“Me levanto a las cinco de la mañana, siempre me ha gustado lo de salud, hace cuatro años entré a una clínica terapeuta y cada vez me interesé más, fui a tomar clases al hospital general. Me pongo a estudiar todo lo que es medicina. También tallo madera y desde muy chavito pinto, hago foto, óleo, les doy mi estilo”.

Además, en la misma entrevista, aceptó haber tenido problemas de adicción al alcohol y contó que gracias al apoyo de su familia pudo salir adelante.

“Sí, tuve problemas. El amor de los que están a tu alrededor te ayuda a cambiar, no puede ser que los metas en la problemática que tú tienes, que hasta puede ser ridículo, que te levantas y te pones a pensar a quién tienes que pedir perdón por lo que has hecho"

“El alcohol te saca de la normalidad, si en tus cinco sentidos dices tonterías no digamos con alcohol. Afortunadamente siempre he estado con Dios. Creo que él y mi familia me ayudaron a salir de esto, ahora doy seminarios a familias que han pasado por eso para ayudarlas”, contó entonces.