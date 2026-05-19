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Cataratas y problemas de vista: tres vitaminas que necesitan tus ojos y en qué frutas encontrarlas

Estos nutrientes ayudan a proteger los ojos del daño celular provocado por los radicales libres, que con el tiempo favorecen el deterioro de la visión

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Ojos de adulto mayor con cataratas
Cataratas y problemas de vista: tres vitaminas que necesitan tusa ojos y en qué frutas encontrarlas CRÉDITOS: Fundación UNAM

Una dieta con alto contenido de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales puede retrasar la aparición de cataratas y otras afecciones visuales, según recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología.

Estos nutrientes ayudan a proteger los ojos del daño celular provocado por los radicales libres, que con el tiempo favorecen el deterioro de la visión.

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Los especialistas advierten que limitar el consumo de alimentos procesados, grasas saturadas, refrescos y azúcares añadidos reduce el riesgo de envejecimiento celular y de desarrollar enfermedades oculares. Además de la alimentación, el uso de gafas de sol con protección UV y la abstinencia de fumar forman parte de las medidas preventivas sugeridas por la Academia.

Vitamina C para vasos sanguíneos sanos en los ojos

La vitamina C se considera fundamental para mantener los vasos sanguíneos del ojo en buen estado. Este nutriente se encuentra de forma abundante en naranjas, limones, toronjas, kiwis, fresas, brócoli y pimientos morrones.

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Los expertos explican que una dieta deficiente en vitamina C podría acelerar la formación de cataratas, mientras que su consumo regular ayuda a combatir el avance de este problema.

El informe de la Academia Americana de Oftalmología indica que la vitamina C actúa como antioxidante y protege las células oculares ante el daño oxidativo. El consumo diario de frutas ricas en este compuesto incrementa los niveles de defensa en el organismo.

Los beneficios de consumir kiwi (Adobe Stock)
Vitamina C para vasos sanguíneos sanos en los ojos (Adobe Stock)

Vitamina E, zinc y carotenoides previenen el daño en la retina

La vitamina E y el zinc son esenciales para la protección de la retina. Se encuentran en frutos secos como nueces y almendras, semillas de girasol y germen de trigo. Según la Academia Americana de Oftalmología, ambos nutrientes previenen el desgaste de los tejidos oculares y reducen el daño provocado por la exposición a la luz.

Además, los carotenoides luteína y zeaxantina se concentran en la mácula ocular, donde ayudan a filtrar la luz azul dañina y a prevenir la degeneración macular, causa común de pérdida visual en adultos mayores. Estos compuestos se encuentran en espinacas, col rizada, acelgas y maíz.

Los especialistas resaltan la importancia de incluir estos alimentos de manera regular para mantener la salud visual a largo plazo.

Omega-3 y vitamina A para la salud de la mácula y la retina

El consumo de ácidos grasos omega-3 contribuye a la prevención de problemas en la mácula y a evitar el síndrome de ojo seco. Estos ácidos grasos abundan en pescados grasos como salmón y atún, así como en semillas de chía y linaza. La Academia Americana de Oftalmología señala que el omega-3 favorece el funcionamiento celular y ayuda a conservar la humedad ocular.

La vitamina A resulta indispensable para la salud de la retina y la visión nocturna. Las mejores fuentes son la zanahoria, calabaza, mango y melón. Su deficiencia puede provocar sequedad ocular y afectar la capacidad de ver en condiciones de poca luz.

Exportación Cítricos
Entre las normativas incorporadas, se destacan los requisitos fitosanitarios para la exportación e importación de frutas cítricas, un producto importante en el comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

Recomendaciones adicionales para proteger la visión

Los expertos recomiendan realizar revisiones oftalmológicas periódicas, en especial si existe diagnóstico de diabetes u otros factores de riesgo. Prestar atención a la alimentación y adoptar hábitos saludables refuerza la prevención de cataratas y otras afecciones oculares.

El consumo regular de frutas y verduras frescas, junto con medidas como el uso de lentes con filtro UV y evitar el tabaco, contribuye a mantener la salud visual en óptimas condiciones.

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