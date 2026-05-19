Cataratas y problemas de vista: tres vitaminas que necesitan tus ojos y en qué frutas encontrarlas

Cataratas y problemas de vista: tres vitaminas que necesitan tusa ojos y en qué frutas encontrarlas CRÉDITOS: Fundación UNAM

Una dieta con alto contenido de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales puede retrasar la aparición de cataratas y otras afecciones visuales, según recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología.

Estos nutrientes ayudan a proteger los ojos del daño celular provocado por los radicales libres, que con el tiempo favorecen el deterioro de la visión.

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Los especialistas advierten que limitar el consumo de alimentos procesados, grasas saturadas, refrescos y azúcares añadidos reduce el riesgo de envejecimiento celular y de desarrollar enfermedades oculares. Además de la alimentación, el uso de gafas de sol con protección UV y la abstinencia de fumar forman parte de las medidas preventivas sugeridas por la Academia.

Vitamina C para vasos sanguíneos sanos en los ojos

La vitamina C se considera fundamental para mantener los vasos sanguíneos del ojo en buen estado. Este nutriente se encuentra de forma abundante en naranjas, limones, toronjas, kiwis, fresas, brócoli y pimientos morrones.

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Los expertos explican que una dieta deficiente en vitamina C podría acelerar la formación de cataratas, mientras que su consumo regular ayuda a combatir el avance de este problema.

El informe de la Academia Americana de Oftalmología indica que la vitamina C actúa como antioxidante y protege las células oculares ante el daño oxidativo. El consumo diario de frutas ricas en este compuesto incrementa los niveles de defensa en el organismo.

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Vitamina C para vasos sanguíneos sanos en los ojos (Adobe Stock)

Vitamina E, zinc y carotenoides previenen el daño en la retina

La vitamina E y el zinc son esenciales para la protección de la retina. Se encuentran en frutos secos como nueces y almendras, semillas de girasol y germen de trigo. Según la Academia Americana de Oftalmología, ambos nutrientes previenen el desgaste de los tejidos oculares y reducen el daño provocado por la exposición a la luz.

Además, los carotenoides luteína y zeaxantina se concentran en la mácula ocular, donde ayudan a filtrar la luz azul dañina y a prevenir la degeneración macular, causa común de pérdida visual en adultos mayores. Estos compuestos se encuentran en espinacas, col rizada, acelgas y maíz.

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Los especialistas resaltan la importancia de incluir estos alimentos de manera regular para mantener la salud visual a largo plazo.

Omega-3 y vitamina A para la salud de la mácula y la retina

El consumo de ácidos grasos omega-3 contribuye a la prevención de problemas en la mácula y a evitar el síndrome de ojo seco. Estos ácidos grasos abundan en pescados grasos como salmón y atún, así como en semillas de chía y linaza. La Academia Americana de Oftalmología señala que el omega-3 favorece el funcionamiento celular y ayuda a conservar la humedad ocular.

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La vitamina A resulta indispensable para la salud de la retina y la visión nocturna. Las mejores fuentes son la zanahoria, calabaza, mango y melón. Su deficiencia puede provocar sequedad ocular y afectar la capacidad de ver en condiciones de poca luz.

Entre las normativas incorporadas, se destacan los requisitos fitosanitarios para la exportación e importación de frutas cítricas, un producto importante en el comercio exterior argentino (Foto: Shutterstock)

Recomendaciones adicionales para proteger la visión

Los expertos recomiendan realizar revisiones oftalmológicas periódicas, en especial si existe diagnóstico de diabetes u otros factores de riesgo. Prestar atención a la alimentación y adoptar hábitos saludables refuerza la prevención de cataratas y otras afecciones oculares.

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El consumo regular de frutas y verduras frescas, junto con medidas como el uso de lentes con filtro UV y evitar el tabaco, contribuye a mantener la salud visual en óptimas condiciones.