México

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas y cuántas calorías aporta un vaso

El ponche de frutas destaca por su riqueza en vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes provenientes de frutas frescas y secas

Esta bebida tradicional no puede
Esta bebida tradicional no puede faltar en las temporadas navideñas y fin de año. Foto: (iStock)

El ponche de frutas es una bebida tradicional que se prepara mezclando diversas frutas frescas o secas, agua y, en muchas ocasiones, azúcar, canela y otras especias. Según la costumbre en diferentes países, puede servirse caliente o frío.

En México, por ejemplo, el ponche de frutas se consume principalmente durante las fiestas decembrinas, especialmente en las posadas y la Navidad, y suele incluir ingredientes como tejocote, guayaba, caña de azúcar, manzana, ciruela pasa y canela.

En algunas variantes, se le añade piloncillo y se puede incorporar un toque de alcohol, generalmente ron o aguardiente.

Esta bebida destaca por su sabor dulce y aromático, así como por su colorido, resultado de la mezcla de las frutas y además de deliciosa tiene un elevado perfil nutricional gracias a las vitaminas y minerales que aportan las frutas.

El ponche de frutas tradicionalmente
El ponche de frutas tradicionalmente no contiene grasas, por lo que es una bebida ligera, salvo que se añadan ingredientes como alcohol. Foto: (iStock)

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas

El ponche de frutas ofrece un perfil nutricional que depende de los ingredientes utilizados, pero generalmente aporta vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes provenientes de las frutas frescas o secas incluidas en su preparación. Entre sus propiedades nutricionales destacan las siguientes:

  • Aporte de vitamina C: Frutas como la guayaba, la naranja y la manzana contienen cantidades significativas de vitamina C, fundamental para el sistema inmunológico y la absorción de hierro.
  • Fibra dietética: La inclusión de frutas frescas y caña de azúcar aporta fibra, esencial para la salud digestiva y la sensación de saciedad.
  • Minerales: Ingredientes como el tejocote y las ciruelas pasas contienen minerales como el potasio, el calcio y el magnesio, necesarios para el funcionamiento muscular y nervioso.
  • Antioxidantes: Las frutas utilizadas en el ponche proporcionan compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.
  • Bajo contenido graso: El ponche de frutas tradicional carece casi por completo de grasas, lo que lo convierte en una bebida ligera (a menos que se le añadan ingredientes adicionales como alcohol).
  • Azúcares naturales y añadidos: Aunque las frutas aportan azúcares naturales, muchas recetas incluyen azúcar o piloncillo, lo que incrementa el contenido calórico de la bebida.
El valor nutritivo final dependerá
El valor nutritivo final dependerá de la variedad y cantidad de frutas, así como de la cantidad de azúcar añadida. Por ello, el ponche de frutas puede ser una opción saludable si se prepara con moderación en los endulzantes y se priorizan frutas frescas. Foto: (iStock)

Cuántas calorías tiene un ponche de frutas

La cantidad de calorías en un vaso de ponche de frutas puede variar según los ingredientes específicos y la cantidad de azúcar añadida, pero se puede ofrecer un estimado basado en una receta tradicional mexicana de ponche, que incluye frutas como tejocote, guayaba, manzana, caña de azúcar, ciruela pasa, un poco de canela y piloncillo.

En promedio, una taza (aproximadamente 240 ml) de ponche de frutas aporta entre 90 y 150 calorías. Este valor puede incrementarse si se añade más azúcar o piloncillo, o si se incorpora alcohol como ron o brandy. La mayor parte de las calorías proviene de los azúcares naturales de las frutas y de los endulzantes agregados.

Por ejemplo:

  • Frutas frescas: Aportan fibra, vitaminas y azúcares naturales (fructosa).
  • Piloncillo o azúcar: Aumentan notablemente el contenido calórico.
  • Alcohol (opcional): Si se añade ron, brandy u otro destilado, se suman entre 50 y 70 calorías por cada 30 ml adicionales.

Por lo tanto, para una versión tradicional sin alcohol y con endulzante moderado, un vaso de ponche de frutas contiene aproximadamente 120 calorías. Si buscas una versión más ligera, puedes reducir la cantidad de azúcar o piloncillo y aumentar la proporción de frutas frescas y agua.

Daniel Bisogno, Paquita la del

Intoxicación por monóxido de carbono

De Rosalía a Shakira: los

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió

Frente Frío 25 despedirá el
Dos entregas de narcos a

Daniel Bisogno, Paquita la del

Boxeo mexicano: esos don los

