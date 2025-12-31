Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

La incursión en el pop le valió a Ángela Aguilar ser comparada como el máximo referente del género en la actualidad. (Infobae México / Jesús Avilés)

Lo que inició como una inesperada invitación en el especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music” derivó en una reconciliación entre Ángela Aguilar con una parte de sus detractores.

Enfundada en un vestido de lentejuelas en color azul noche ajustado que combinó con un maquillaje intenso y un peinado estilo wet look, Ángela Aguilar rindió homenaje a la intérprete Linda Ronstadt cantando en inglés el éxito “You’re No Good”.

Ángela Aguilar hace cover en inglés en evento “A GRAMMY Celebration of Latin Music”. (TikTok)

De las críticas al reconocimiento

De inmediato, la presentación generó una conversación en redes sociales. Videos de la transmisión que fueron difundidos en TikTok y X alentaron un debate que se ramificó entre críticas, mínimas opiniones favorables y análisis sobre una presunta inspiración en la imagen de Cazzu, expareja de su esposo Christian Nodal.

Sin embargo, un usuario de X trazó un rumbo diferente al sugerir que Ángela Aguilar tenía el talento necesario para consolidarse como una estrella pop y la llamó la próxima “Taylor Swift latina”.

“Quién iba a decir que Ángela Aguilar iba a ser la que salvara al POP mexicano de las influencers sin talento. Estamos presenciando el nacimiento de la Taylor Swift latina en tiempo real omfg”.

El comentario, un dardo disfrazado contra Kenia OS (cantante y pareja de Pesos Pluma) y otras influencers que han incursionado en la industria musical, tuvo una repercusión que superó alcance potencial que anticipa el modesto número de seguidores del usuario. El tuit alcanzó a miles de personas y cientos interactuaron.

Un segmento coincidió en la apreciación inicial; otros, sin desestimar que Ángela Aguilar sorprendió con su interpretación en los Grammy, aseguraron que referentes como Danna Paola estaban un nivel por encima y que equipararla con Taylor Swift era un despropósito.

“Hubiera llegado lejos y recibido el apoyo del público, si tan solo cerrará la boca y mantuviera su vida personal en privado, pero seamos sinceros si se presenta en este tipo de eventos es gracias a su padre”

“La verdad no. Danna se la lleva mil veces”

“Siempre tuvo talento, Nodal ha sido el único error en su vida”

“Siempre tuvo talento, pero los escándalos de su familia, su relación con Nodal y sus declaraciones hacen que el público tenga una mala percepción de ella”

“Ni una nota en ingles sobre está mujer en EU. Nada, zero”

“Le queda muy bien ese look y género de música. Deberia de considerarlo para siempre”

“Hubiera entrado al pop desde hace años, pero ahora la señora, lucha por levantar su carrera y salvar su reputación, quién sabe si gane”

Ángela Aguilar dividió opiniones al ser considerada una estrella pop en potencia. (Captura de pantalla / X)

Ángela Aguilar, un año envuelta en la polémica

Al margen de la polarización que derivó tras ser equiparada con la artista pop del momento, la participación de Ángela Aguilar en el especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music” representó una anomalía en la narrativa que ha rodeado a Ángela Aguilar.

Por primera vez, en muchos meses, se habló de su talento y no de los escándalos que rodean su vida personal, especialmente su matrimonio con Christian Nodal, una relación que ha tenido los reflectores desde su confirmación debido a rumores sobre un posible triángulo amoroso con Cazzu, expareja del sonorense.

Poco después de celebrar su primer aniversario de boda, Ángela Aguilar confirmó que la pareja tiene previsto realizar su boda religiosa en 2026, posiblemente durante el primer semestre del año.