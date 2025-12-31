México

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

La cantante continúa generando conversación en redes sociales, esta vez por el debate en torno a su talento

Guardar
La incursión en el pop
La incursión en el pop le valió a Ángela Aguilar ser comparada como el máximo referente del género en la actualidad. (Infobae México / Jesús Avilés)

Lo que inició como una inesperada invitación en el especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music” derivó en una reconciliación entre Ángela Aguilar con una parte de sus detractores.

Enfundada en un vestido de lentejuelas en color azul noche ajustado que combinó con un maquillaje intenso y un peinado estilo wet look, Ángela Aguilar rindió homenaje a la intérprete Linda Ronstadt cantando en inglés el éxito “You’re No Good”.

Ángela Aguilar hace cover en inglés en evento “A GRAMMY Celebration of Latin Music”. (TikTok)

De las críticas al reconocimiento

De inmediato, la presentación generó una conversación en redes sociales. Videos de la transmisión que fueron difundidos en TikTok y X alentaron un debate que se ramificó entre críticas, mínimas opiniones favorables y análisis sobre una presunta inspiración en la imagen de Cazzu, expareja de su esposo Christian Nodal.

Sin embargo, un usuario de X trazó un rumbo diferente al sugerir que Ángela Aguilar tenía el talento necesario para consolidarse como una estrella pop y la llamó la próxima “Taylor Swift latina”.

“Quién iba a decir que Ángela Aguilar iba a ser la que salvara al POP mexicano de las influencers sin talento. Estamos presenciando el nacimiento de la Taylor Swift latina en tiempo real omfg”.

El comentario, un dardo disfrazado contra Kenia OS (cantante y pareja de Pesos Pluma) y otras influencers que han incursionado en la industria musical, tuvo una repercusión que superó alcance potencial que anticipa el modesto número de seguidores del usuario. El tuit alcanzó a miles de personas y cientos interactuaron.

Un segmento coincidió en la apreciación inicial; otros, sin desestimar que Ángela Aguilar sorprendió con su interpretación en los Grammy, aseguraron que referentes como Danna Paola estaban un nivel por encima y que equipararla con Taylor Swift era un despropósito.

  • “Hubiera llegado lejos y recibido el apoyo del público, si tan solo cerrará la boca y mantuviera su vida personal en privado, pero seamos sinceros si se presenta en este tipo de eventos es gracias a su padre”
  • “La verdad no. Danna se la lleva mil veces”
  • “Siempre tuvo talento, Nodal ha sido el único error en su vida”
  • “Siempre tuvo talento, pero los escándalos de su familia, su relación con Nodal y sus declaraciones hacen que el público tenga una mala percepción de ella”
  • “Ni una nota en ingles sobre está mujer en EU. Nada, zero”
  • “Le queda muy bien ese look y género de música. Deberia de considerarlo para siempre”
  • “Hubiera entrado al pop desde hace años, pero ahora la señora, lucha por levantar su carrera y salvar su reputación, quién sabe si gane”
Ángela Aguilar dividió opiniones al
Ángela Aguilar dividió opiniones al ser considerada una estrella pop en potencia. (Captura de pantalla / X)

Ángela Aguilar, un año envuelta en la polémica

Al margen de la polarización que derivó tras ser equiparada con la artista pop del momento, la participación de Ángela Aguilar en el especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music” representó una anomalía en la narrativa que ha rodeado a Ángela Aguilar.

Por primera vez, en muchos meses, se habló de su talento y no de los escándalos que rodean su vida personal, especialmente su matrimonio con Christian Nodal, una relación que ha tenido los reflectores desde su confirmación debido a rumores sobre un posible triángulo amoroso con Cazzu, expareja del sonorense.

Poco después de celebrar su primer aniversario de boda, Ángela Aguilar confirmó que la pareja tiene previsto realizar su boda religiosa en 2026, posiblemente durante el primer semestre del año.

Temas Relacionados

Ángela AguilarCazzuTaylor SwiftPopGrammyViralmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Jorge Romero afirma que aprobación de Morena es por la entrega de becas y pensiones: “En todo lo demás están feamente reprobados”

El dirigente nacional del PAN afirmó que 46% de la población “no se cree el cuanto de la 4T”

Jorge Romero afirma que aprobación

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Nombran a la británica Harbour Energy como operadora del megayacimiento Zama en México

El yacimiento fue descubierto en 2017 y se localiza cerca de Tabasco

Nombran a la británica Harbour

“Estancamiento económico en México con redistribución en la 4T”: exsubgobernador de Banxico

Reconoce estabilidad macroeconómica, histórica reducción de la pobreza, pero falta crecimiento e inversión, especialmente privada

“Estancamiento económico en México con

5 bebidas fáciles y con menos de 100 calorías que puedes hacer para tu fiesta de Año Nuevo

Para muchos es importante iniciar el año con la dieta, pero también puedes terminarlo con mucho sabor y sin comprometer tus objetivos

5 bebidas fáciles y con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Capi Pérez e Itzel Barro

Capi Pérez e Itzel Barro serán papás por segunda vez: “Te esperamos con muchísimo amor”

Las cinco mejores películas de 2025 y dónde verlas en México

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

Así recibió Galilea Montijo el 2026 en Hong Kong | Video

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico