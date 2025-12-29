Ángela Aguilar hace cover en inglés en evento de los Grammy y divide opiniones en redes

Ángela Aguilar en “Grammy Celebration of Latin Music”. (Capturas de pantalla/Instagram: Ángela Aguilar)

La participación de Ángela Aguilar en el especial televisivo “Grammy Celebration of Latin Music”, transmitido por CBS, provocó un intenso debate en redes sociales.

La cantante sorprendió al público interpretando un tema en inglés, “You’re No Good”, en homenaje a Linda Ronstadt, y lo hizo con un look sofisticado y una puesta en escena que no pasó desapercibida.

Sin embargo, la reacción en plataformas digitales fue tan amplia como polarizada, con mensajes que oscilaron entre la admiración y la crítica.

Una actuación especial y un look que llamó la atención

Ángela Aguilar se mostró “honrada y agradecida” de formar parte de un evento que reunió a grandes figuras de la música latina y celebró la diversidad de géneros y estilos.

La artista eligió para la ocasión un vestido azul oscuro de gala con aberturas en la falda y optó por un peinado estilo “wet look”, complementando una imagen moderna y elegante. Sobre el escenario, Ángela interpretó “You’re No Good” con una banda en vivo y coristas, marcando uno de los momentos más comentados de la noche.

En sus redes sociales, la mexicana subrayó la importancia personal de cantar en dicho evento: “Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto”.

Entre los artistas que formaron parte del especial estuvieron:

Gloria Estefan

Andrea Bocelli

Michael Bublé

Luis Fonsi

Carín León y Nuno Bettencourt

Maren Morris

Aymée Nuviola

Laura Pausini

Prince Royce

Jon Secada

Robin Thicke y Orianthi

The Warning junto a Billy Idol y Steve Stevens

El elenco de Broadway de “Buena Vista Social Club”

Su actuación divide las redes

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar y reflejaron la polarización que acompaña a la figura de Ángela Aguilar desde hace meses, sobre todo a raíz de su relación con su esposo, Christian Nodal.

Mientras algunos usuarios elogiaron su talento, look y versatilidad, otros la criticaron por alejarse del regional mexicano o por su estilo interpretativo en inglés.

Algunos de los comentarios críticos fueron:

“En inglés aúlla y en español peor.”

“Esa mujer no canta ni en español ni en inglés. Ridícula.”

“Por qué le cortan donde da sus alaridos de Tarzán?”

“No da una. Horrenda la interpretación.”

“Y ahora ¿a quién le robó la canción?”

“Ni en español ni en inglés se le entiende, necesita clases de dicción.”

“Está obligada a cantar música mexicana, pero se la ve más suelta en inglés. Lástima que no tenga identidad y quiera copiar todo.”

“¿Por qué en un evento de latinos canta en inglés? No era el momento.”

Comentarios positivos:

“Amé su look y su interpretación. Qué grande eres Angelita.”

“Orgullosamente mexicana y talentosa, qué voz.”

“No soy fan de ella, sin embargo creo que le va muy bien ese look y todo. Muy buena interpretación y se veía muy genuina.”

“Bellísimo canto, una dinastía formidable, voces orgullo de México”.

“La voz, ese género le luce. Por favor, Ángela Aguilar que abra camino en inglés, está sola.”

“Un respiro, ¡qué buena interpretación!”

Nodal reacciona tras la actuación de Ángela Aguilar

Luego de su interpretación, el periodista Alex Rodríguez compartió el extracto de una entrevista realizada a Christian Nodal en Las Vegas hace unas semanas, donde el sonorense habló abiertamente sobre lo que significa para él acompañar a Ángela en su carrera y el orgullo que siente por sus logros:

“Yo amo, yo amo estar del otro lado. Amo no estar como artista. Yo amo estar acompañando y dando toda la atención, lo disfruto más que estar yo, estar yo de artista, la verdad. Amo mucho ser compañero y ver cómo mi pareja triunfa es algo hermoso y lo disfruto mucho. Eh, nosotros, dentro de lo que podemos cuidar y hacer, creo que sí estamos el uno para el otro sólidos y siempre me va a tener ahí a su ladito. Y yo trato de cuidar su corazón lo más que se puede y de lo que está en mi poder, y ella hace lo mismo, nos protegemos, nos cuidamos”, se le oía decir en ese entonces.