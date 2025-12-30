Acusan a Ángela Aguilar de copiar el look de Cazzu en los Grammy Celebration of Latin Music

El look de Ángela Aguilar y Cazzu. (Capturas de pantalla)

La reciente participación de Ángela Aguilar en el especial “Grammy Celebration of Latin Music” no solo marcó un nuevo capítulo en su carrera, sino que también desató un intenso debate en redes sociales sobre su imagen, pues hay quienes aseguran que sigue copiándole el estilo a Cazzu, expareja de su actual esposo, Christian Nodal.

El evento, transmitido por CBS, reunió a grandes figuras de la música latina y global como Gloria Estefan, Andrea Bocelli, Carín León, Michael Bublé, Prince Royce, Laura Pausini y Maren Morris, entre muchos otros.

Ángela Aguilar fue una de las invitadas especiales y tuvo la oportunidad de rendir tributo a Linda Ronstadt con un cover en inglés de “You’re No Good”.

En sus redes sociales, Ángela expresó: “Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music [...] Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo”.

La actuación generó opiniones divididas en cuanto al repertorio y el idioma elegido, pues hubo quienes la apoyaron y aseguraron que lo hizo muy bien; mientras que, por otro lado, otros internautas la acusaron de no cantar bien, gritar y no tener buena dicción.

La acusan de copiarle a Cazzu

Si bien la primera reacción al número musical de Ángela Aguilar fue a su interpretación, rápidamente la conversación en redes se desvió hacia su imagen.

Para la ocasión, Ángela eligió un vestido largo y ajustado de color azul oscuro con brillos, de cuello alto y con aberturas en la falda, acompañado de una pulsera brillante y un peinado “wet look”. El maquillaje, más oscuro y dramático de lo habitual, incluyó smokey eyes, cejas afinadas y labios en tono nude, un cambio radical frente a sus estilismos tradicionales.

La combinación de estos elementos motivó comparaciones inmediatas con Cazzu. Usuarios compartieron imágenes de Cazzu con un vestido similar que usó para la promoción de su canción “Con otra”, lanzada en marzo.

Pero eso no fue todo, sino que los internautas incluso notaron la similitud en las pulseras de ambas y el maquillaje igualmente intenso que la argentina lució en su gira “Latinaje”.

En redes sociales estos son los comentarios más recurrentes:

Hasta la pulsera le copió.

Fuera de broma, está dando mucho miedo.

Te entiendo pelona, yo también estoy obsesionada con Cazzu.

Para mí que es Christian quien la viste.

¿Por qué las otras se obsesionan con las engañadas?

La copia de Temu.

Nodal moldeando a Ángela para que se parezca a Cazzu.

La gran diferencia es que Angelita luce espectacular su figura, su juventud, nada que comparar.

Angela robando el peinado de Cazzu.

Parece que ella quiere parecerse a Cazzu.

Entre los mensajes a favor de Ángela Aguilar se leía:

“Los vestidos no son iguales, las dos se ven muy bien, pero Ángela se ve perfecta.”

“Ella lo hace bien en cualquier estilo, además un cantante debe atreverse a desafiar cualquier género.”

“El de Ángela se ve fino.”

Angela es elegante y con clase, Cazzu pues tiene salud la verdad, ya dejen ser feliz a la gente dejen de joder.

No es la primera vez

No es la primera vez que Ángela Aguilar es señalada de imitar a Cazzu, pues en realidad las acusaciones han sido una constante durante 2025.

En marzo, tras recibir el Premio Revelación del Año en la gala Billboard Women in Music, Ángela fue comparada en redes por su peinado desarreglado y cejas más delgadas, un estilo que muchos atribuyeron a Cazzu.

La controversia se repitió cuando, en su gira Libre Corazón en Estados Unidos, usuarios señalaron que Ángela imitó las coreografías y estética del show de Cazzu.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Cazzu han hecho declaraciones oficiales sobre las constantes comparaciones ni sobre los señalamientos de copia. El debate, sin embargo, sigue vivo en redes sociales.