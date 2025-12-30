México

Tiktoker viraliza la intro de Stranger Things como si fuera una telenovela mexicana

Los fans esperan el estreno del cierre de toda la serie en pleno Año Nuevo

Guardar
Imágenes de la quinta temporada
Imágenes de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

Mientras todos esperan Año Nuevo, los fans de Stranger Things están a la expectativa del estreno del último capítulo y cierre de la serie.

El 31 de diciembre se estrenará el episodio final después de cinco temporadas, mientras tanto, un tiktoker decidió hacer una parodia de Stranger Things como un homenaje mexicano.

Tanto los nombres de los actores como sus personajes fueron tropicalizados, el tiktoker eligió la canción Cuando me Enamoro de Juan Luis Guerra e hizo una edición combinando clips de la serie.

Un creador de contenido hizo una simulación de cómo sería esta serie para la televisión mexicana. Crédito: TikTok/@iamelimackenzie

Incluso cuenta con imágenes de playas de México, viñedos y ediciones con diversas aplicaciones e IA.

La trama seguiría a los personajes en un viñedo, aunque Vecna (Henry) sigue siendo el villano. La edición siguió el formato de la intro de telenovelas característica de 2015 y la actualidad.

La telenovela parodia quedó titulada como Pasiones Extrañas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Stranger Things si fuera una telenovela mexicana

En el elenco ficticio se incluyó a:

  • Milena Borjas Bravo
  • Fidel Loboduro
  • Jaime Campos
  • David Jauregui
  • Nora Salinas - hubo un guiño a Winona Ryder
  • Sandra Silva como Maximiliana (Original, Max)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Victoria Ruffo pide por los personajes de Stranger Things

El inminente final de Stranger Things ha provocado una avalancha de reacciones emocionales entre la audiencia, destacándose especialmente la participación de Victoria Ruffo.

La actriz captó la atención del público tras protagonizar un video difundido por Netflix donde expresa su afecto por los personajes de la serie y dirige un mensaje al fandom mexicano ante el cierre de una de las producciones más representativas de la plataforma.

En el video se puede ver a Victoria Ruffo encendiendo veladoras para promocionar el estreno de la nueva temporada de Stranger Things en México. Crédito: Netflix México

En el material, la actriz aparece encendiendo cuatro veladoras como gesto simbólico y besando una fotografía de Steve Harrington, a la vez que exhorta a los seguidores a brindar apoyo a los protagonistas en una etapa que describe como “oscura” frente al cierre definitivo de la historia.

La reacción de Ruffo generó una oleada de comentarios y compartidos en redes sociales.

La publicación se convirtió rápidamente en tendencia al acercarse el desenlace de la serie, especialmente por el carisma y la evolución que ha mostrado Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

Numerosos usuarios replicaron el sentido llamado de la actriz:

“Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos. Encendamos unas velas para ayudarlos en este camino tan oscuro. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan. Ay, mi Steve, mi querido Steve”.

Cuándo se estrena Stranger Things en México

Randy Havens sobre su regreso
Randy Havens sobre su regreso a Stranger Things y con más protagonismo para el Sr. Clarke (Netflix)

La segunda parte de la quinta temporada, compuesta por tres episodios en los que el grupo protagonista enfrenta la amenaza directa del Upside Down, se estrenó el 25 de diciembre en Netflix.

El episodio final se emitirá el 31 de diciembre a las 19:00 horas en México y tendrá una duración cercana a dos horas, marcando el final de una saga que ha mantenido cautivo al público desde su lanzamiento.

Temas Relacionados

Stranger Thingsmexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 29 de diciembre

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

El incidente ocurrió en el Parque Bicentenario y generó caos entre los presentes

Ataque armado en un partido

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Ambos artistas invitaron a sus seguidores a este evento para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026

Coque Muñiz y Jorge Falcón

SSC rindió homenaje a Román Martínez, policía caído tras frustrar un robo en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Familiares, colegas y autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana honraron al oficial

SSC rindió homenaje a Román

Rescatan a tres mapaches de hospital del ISSSTE en Acapulco

Los animales se hicieron virales mientras “jugaban” en el área de quirófanos

Rescatan a tres mapaches de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en el AIFA a

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

ENTRETENIMIENTO

Coque Muñiz y Jorge Falcón

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Peso Pluma y Tito Double P dominan las listas de reproducción de Apple en México

Alex Ubago revela que habrá más fechas en México para su gira ‘¿Qué Pides Tú?’

Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez por haber criado a Melenie, su hija con Alicia Villarreal

Muere Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en ‘Candy Candy’, a días de la muerte de Susana Klein, cantante del tema musical

DEPORTES

Ataque armado en un partido

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados