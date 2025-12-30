Tiktoker viraliza la intro de Stranger Things como si fuera una telenovela mexicana

Imágenes de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

Mientras todos esperan Año Nuevo, los fans de Stranger Things están a la expectativa del estreno del último capítulo y cierre de la serie.

El 31 de diciembre se estrenará el episodio final después de cinco temporadas, mientras tanto, un tiktoker decidió hacer una parodia de Stranger Things como un homenaje mexicano.

Tanto los nombres de los actores como sus personajes fueron tropicalizados, el tiktoker eligió la canción Cuando me Enamoro de Juan Luis Guerra e hizo una edición combinando clips de la serie.

Incluso cuenta con imágenes de playas de México, viñedos y ediciones con diversas aplicaciones e IA.

La trama seguiría a los personajes en un viñedo, aunque Vecna (Henry) sigue siendo el villano. La edición siguió el formato de la intro de telenovelas característica de 2015 y la actualidad.

La telenovela parodia quedó titulada como Pasiones Extrañas.

Stranger Things si fuera una telenovela mexicana

En el elenco ficticio se incluyó a:

Milena Borjas Bravo

Fidel Loboduro

Jaime Campos

David Jauregui

Nora Salinas - hubo un guiño a Winona Ryder

Sandra Silva como Maximiliana (Original, Max)

Victoria Ruffo pide por los personajes de Stranger Things

El inminente final de Stranger Things ha provocado una avalancha de reacciones emocionales entre la audiencia, destacándose especialmente la participación de Victoria Ruffo.

La actriz captó la atención del público tras protagonizar un video difundido por Netflix donde expresa su afecto por los personajes de la serie y dirige un mensaje al fandom mexicano ante el cierre de una de las producciones más representativas de la plataforma.

En el material, la actriz aparece encendiendo cuatro veladoras como gesto simbólico y besando una fotografía de Steve Harrington, a la vez que exhorta a los seguidores a brindar apoyo a los protagonistas en una etapa que describe como “oscura” frente al cierre definitivo de la historia.

La reacción de Ruffo generó una oleada de comentarios y compartidos en redes sociales.

La publicación se convirtió rápidamente en tendencia al acercarse el desenlace de la serie, especialmente por el carisma y la evolución que ha mostrado Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

Numerosos usuarios replicaron el sentido llamado de la actriz:

“Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos. Encendamos unas velas para ayudarlos en este camino tan oscuro. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan. Ay, mi Steve, mi querido Steve”.

Cuándo se estrena Stranger Things en México

La segunda parte de la quinta temporada, compuesta por tres episodios en los que el grupo protagonista enfrenta la amenaza directa del Upside Down, se estrenó el 25 de diciembre en Netflix.

El episodio final se emitirá el 31 de diciembre a las 19:00 horas en México y tendrá una duración cercana a dos horas, marcando el final de una saga que ha mantenido cautivo al público desde su lanzamiento.