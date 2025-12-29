La escena de “Stranger Things” que hizo llorar a Noah Schnapp

Noah Schnapp admitió haber llorado al leer una escena de “Stranger Things”. (Captura de video)

El final de Stranger Things no solo promete acción y despedidas épicas, sino también uno de los momentos más íntimos y significativos de toda la serie. En la segunda parte de la quinta temporada, Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, se arma de valor y le confiesa a sus seres queridos que es gay.

La escena, cargada de emoción y honestidad, marca un punto culminante en el arco del personaje y, según el propio artista, fue tan poderosa que lo hizo llorar incluso antes de grabarla.

El actor de 21 años, confesó en una entrevista con la revista People que al recibir el guion sintió nervios. No por el contenido, sino por la responsabilidad de que el momento estuviera a la altura del viaje que Will había recorrido desde la primera temporada.

Sin embargo, al leer el texto quedó completamente convencido: la escena estaba hecha con un cuidado y una sensibilidad que no dejaban espacio para correcciones.

Noah Schnapp estaba nervioso por la escena donde su personaje confiesa su orientación sexual. (Captura de video)

“Estaba nervioso. Pensaba: ‘¿Cómo van a escribir eso?’. Pero lo leí, lloré al leerlo y pensé: ‘Es perfecto. Lo lograron’. No hay notas”, expresó.

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, fueron conscientes del peso que tenía esta revelación dentro de la historia y para la audiencia. Para lograrlo, consultaron a personas cercanas de la comunidad queer y a familiares con el objetivo de construir un discurso realista, respetuoso y fiel al personaje.

El resultado es un monólogo que refleja años de silencios, miedos y deseos de encajar, sin traicionar la esencia de Will.

Uno de los aspectos que más inquietaba a Noah Schnapp era la reacción del resto de los personajes. Tras la confesión, Jonathan, su hermano, y luego sus amigos —Lucas, Dustin, Mike y Eleven— se levantan uno por uno para abrazarlo.

En papel, el actor temía que el gesto se sintiera forzado. Sin embargo, durante la grabación todo fluyó con naturalidad.

Noah Schnapp estaba temeroso de que el abrazo grupal se viera forzado. (Netflix)

“Diría que estaba un poco nervioso por la idea de que todos se pusieran de pie individualmente, y pensé: ‘¿Será raro?’. Pero luego, en ese momento, todo se sintió tan real y tan natural, y funcionó“, comentó.

Asimismo, el artista admitió que se sintió satisfecho de que el gran momento de Will “no fuera sólo un festival de lágrimas”. “Estaba feliz al principio, como reviviendo esos recuerdos. Y eso hace que sea casi más duro”, dijo.

La confesión está motivada, además, por una visión inducida por Vecna, el villano de la temporada, quien le muestra a Will un futuro en el que terminaría solo si se atrevía a decir la verdad.

El miedo se disipa cuando su madre, Joyce, y sus amigos le aseguran que nunca lo abandonarían. Ese apoyo se convierte en una fuerza decisiva para el desenlace de la historia.

Will Bayers toma más fuerza tras su confesión. (Netflix)

En términos narrativos, la aceptación personal de Will es clave para el desarrollo de la trama. En la primera parte de la temporada, reconocer su identidad le permite conectar con sus habilidades y enfrentarse a los demogorgons.

“Creo que está muy bien hecho y fue muy real. Para él, el primer volumen es una especie de aceptación de su propio interior, simplemente diciéndose a sí mismo que esto es real y que esto es lo que soy, y finalmente, cuando lo dice y lo reconoce, puede aprovechar esos poderes”, declaró.

Sin embargo, en la segunda, al compartirlo con los demás, completa el proceso y se fortalece para la batalla final. Schnapp considera que este recorrido refleja fielmente la experiencia real de muchas personas.

“Ese viaje es igual que la vida real. No te aceptas de repente y se lo cuentas a todo el mundo. Es un proceso de aceptación interna y luego externa. Está escrito de forma tan hermosa, y fue realmente especial poder interpretarlo”, señaló.

Noah Schnapp aseguró que la escena refleja lo que muchas personas viven en la vida real. (Captura de video)

El actor, que hizo pública su orientación sexual en 2023, reconoce que el camino de Will tuvo un impacto directo en su propia vida. Ver el cariño del público hacia el personaje, especialmente cuando su identidad se volvió evidente, le dio la confianza para dar ese paso.

Con el estreno ya disponible en Netflix y un final programado para el 31 de diciembre, Stranger Things se despide dejando una huella que va más allá de lo sobrenatural.