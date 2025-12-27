México

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

Fans mexicanos de la serie detectaron una supuesta imagen del cantante en la casa de Henry Creel

El 25 de diciembre se estrenaron tres capítulos del volumen 2 de la quinta temporada de “Stranger Things” y una escena enloqueció a los fanáticos mexicanos de la serie.

Esto porque supuestamente apareció una imagen de Chalino Sánchez, famoso cantautor mexicano que murió en 1992 y dejó una huella imborrable en la industria musical, específicamente en el género regional.

Un póster en una escena de la quinta temporada desató controversia en redes. | TikTok: @alanjuvenal_

¿En qué escena de Stranger Things “aparece” Chalino Sánchez?

La escena que desató controversia en redes sociales en México pertenece al capítulo 7 de la serie llamado “El Puente”.

Holly, personaje interpretado por Nell Fisher, estaba caminando por la casa de Henry Creel, interpretado por Jaime Campbell, cuando en el fondo se alcanza a ver un póster de un hombre con sombrero.

“Es Chalino Sánchez”, indicaron algunos fans mexicanos de la serie en redes sociales. Esto con base en las características físicas del hombre en cuestión, así como su atuendo: una camisa y un sombrero vaquero.

Sin embargo, todo indica que se trató de una confusión, pues el hombre del póster sí sería un ícono, pero no mexicano, sino estadounidense: Ricky Nelson.

¿Quién fue Ricky Nelson?

Ricky Nelson, también conocido como Rick Nelson, fue un cantautor, instrumentista y actor estadounidense.

De acuerdo con la página web del Paseo de la Fama de Hollywood, entre 1957 y 1973 logró posicionar cincuenta y tres canciones en el Billboard Hot 100, de las cuales diecinueve alcanzaron posiciones dentro de los diez primeros lugares.

El 21 de enero de 1987 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado en la historia de la música popular estadounidense.

Su carrera artística inició en 1949, cuando interpretó su propio papel en la serie de comedia de radio “The Adventures of Ozzie and Harriet”. Tres años después, en 1952, realizó su primera aparición cinematográfica en el largometraje “Here Come the Nelsons”.

En 1957, Nelson grabó su primer sencillo, debutó como cantante en la versión televisiva de la comedia familiar y lanzó su primer álbum, titulado Ricky, que alcanzó el puesto número uno en las listas de popularidad.

En 1958, lanzó su primer sencillo que llegó al número uno, “Poor Little Fool”. Un año más tarde, en 1959, recibió una nominación al Globo de Oro como actor revelación masculino más prometedor tras su participación en el western “Rio Bravo”.

Posteriormente, actuó en otras producciones cinematográficas y, tras la cancelación de la serie de televisión en 1966, Nelson continuó realizando apariciones como invitado especial en diferentes programas televisivos.

Falleció el 31 de diciembre de 1985 en Texas, Estados Unidos.

