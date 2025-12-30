México

Gobierno expropia terrenos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Los terrenos expropiados comprenden principalmente áreas de uso común, agrícola y de pastoreo

El Gobierno Federal de México declaró la expropiación de diversos predios en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esto con la facilidad de facilitar las obras del Tren Maya de carga.

Los decretos oficiales publicados este 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación transfieren 5,03 hectáreas de tierras a la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., al declararlas de utilidad pública para el proyecto ferroviario.

Los terrenos expropiados comprenden principalmente áreas de uso común, agrícola y de pastoreo en ejidos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

El objetivo principal de estas nuevas expropiaciones es consolidar el desarrollo y la operatividad del Tren Maya, declarado proyecto estratégico para la conectividad y el desarrollo económico en el sureste de México.

El proyecto integra transporte, hospedaje y actividades culturales en un solo recorrido. (MaraLezama)

Las zonas afectadas abarcan diversos tipos de uso, lo que permite reforzar la infraestructura y asegurar la continuidad del trazado ferroviario.

Terrenos expropiados para el avance del Tren Maya de carga

Quintana Roo

  • Ejido Leona Vicario (Puerto Morelos)
  • Ejido Allende (Othón P. Blanco)
  • Ejido Pedro Antonio de los Santos (Bacalar)

Yucatán

  • Ejido Yodzonot (Yaxcabá)
  • Ejido Tahdzibichén (Mérida)
  • Ejido Tixpéhual
  • Ejido X-Kumil (Temozón)
  • Ejido Kanasín
  • Ejido Yalcobá (Valladolid)
  • Ejido Sisbicchén (Chemax)

Campeche

  • Ejido Conhuas (Calakmul)

Aunque individualmente las parcelas son de tamaño reducido, en conjunto permiten fortalecer la red de infraestructura para el funcionamiento operacional del Tren Maya.

El Gobierno Federal expropia tres predios en Quintana Roo para el Tren Maya

En en Quintana Roo, las superficies afectadas se ubican en Bacalar, Othón P. Blanco y Puerto Morelos, las cuales pasarán a formar parte del patrimonio de Tren Maya, S.A. de C.V. a partir de la fecha de emisión del decreto.

Personal realiza obras en el
Personal realiza obras en el tramo 5, 6 y 7; el presidente López Obrador reveló que un ingeniero militar y su familia fueron secuestrados por 24 horas (EFE/José Méndez | Archivo)

Según el documento oficial, Tren Maya, S.A. de C.V. deberá comprobar que efectivamente se realizó el pago o que asumió el monto de la indemnización estipulada, el cual dependerá del avalúo determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

La instrucción precisa que estos pagos deben destinarse únicamente a quienes demuestren su legítimo derecho sobre los terrenos expropiados.

En el ejido “Pedro Antonio de los Santos” de Bacalar, se expropió una superficie de 00-44-53 hectáreas, mientras que en el ejido “Allende” del municipio de Othón P. Blanco la superficie afectada es de 00-61-76 hectáreas.

Por su parte, la comunidad de Leona Vicario en Puerto Morelos cede 01-60-57 hectáreas. Todas las superficies corresponden a terrenos ejidales de uso común.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la encargada de ejecutar la expropiación una vez que se haya acreditado el pago correspondiente por parte de Tren Maya, S.A. de C.V.

El Tren Maya de carga busca impulsar la economía en la Península de Yucatán

  • El Tren Maya de carga está diseñado para transportar mercancías, insumos industriales y productos agrícolas a lo largo de la Península de Yucatán.
  • Se planea que el servicio de carga impulse el desarrollo logístico y comercial en la región, facilitando la exportación y distribución de productos tanto en el mercado nacional como internacional.
  • El tren de carga busca disminuir los costos y tiempos de traslado en comparación con otros medios de transporte, además de reducir la huella ambiental al ofrecer una alternativa más sostenible.
  • Las estaciones y terminales de carga estarán ubicadas estratégicamente cerca de polos industriales, zonas agrícolas y puertos marítimos para optimizar la logística y el comercio.

