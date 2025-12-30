El objeto que deberías poner en la puerta de la entrada de tu casa antes de Año Nuevo

Pequeños cambios en la puerta de entrada pueden alterar la energía de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas buscan rituales y prácticas que les ayuden a cerrar ciclos, atraer buena energía y abrirse a la abundancia. En este contexto, una de las filosofías más antiguas y consultadas para dicho propósito es el Feng Shui, una disciplina milenaria que se enfoca en el equilibrio energético del hogar.

Según esta doctrina asiática, desde la disposición del mobiliario hasta los objetos que se conservan o se descartan, cada elemento influye directamente en el bienestar físico, emocional y espiritual de quienes viven en el hogar.

A medida que se acerca el cierre de un ciclo, cobra especial relevancia prestar atención a la energía que ingresa a la vivienda. En el Feng Shui, por ejemplo, la puerta principal es considerada la “boca del chi”, ya que es el punto por donde fluye la energía que impacta distintos aspectos de la vida cotidiana.

En este sentido, preparar energéticamente el hogar antes de Año Nuevo puede marcar la diferencia en la manera en que se reciben la abundancia y las oportunidades del nuevo ciclo. Además, según expertos en bienestar y espiritualidad, existe un objeto que deberías colocar en el acceso a tu hogar.

¿Qué objeto debes colocar en la entrada de tu casa?

Colocar carillones de viento en la entrada de la casa ayuda a atraer el chi positivo. (Nguyen Huy/Pexels)

Según la revista británica Homes & Gardens, los expertos espirituales y de bienestar coinciden en que uno de los objetos más poderosos para colocar en la puerta de entrada de la casa son los carillones de viento.

En las enseñanzas del Feng Shui, estos son admirados por su capacidad de atraer el chi positivo al hogar. Sin embargo, la coach espiritual Tara Bennet, citado en la misma fuente, advierte que deben colocarse de forma correcta para evitar desequilibrios energéticos.

Ella explica que, si decides colgar carillones de viento, es recomendable colocar un espejo frente a la puerta principal, visible justo al abrirla. Esto ayudará a reflejar el chi negativo hacia el exterior y permitirá que solo la energía positiva ingrese al hogar.

Sumado a ello, la experta señala que, sin importar su forma, estilo o color, todos los carillones de viento generan vibraciones que favorecen la buena fortuna.

Otros objetos que puedes colocar en la entrada para atraer suerte

Las campanas de viento son populares para atraer suerte. (Kubo Michal/WikiCommons)

Campanas

Las campanas tradicionales también son conocidas por su poder protector. Michele Lefler, coach chamánica consultada por Homes & Gardens, recomienda colgarlas directamente en la manija de la puerta como un talismán contra las malas energías. Según sus creencias, el sonido de las campanas ahuyenta a los malos espíritus y atrae buena suerte a quienes habitan el hogar.

Luces blancas

Ya sea que tu puerta principal esté en interior o exterior, iluminarla es importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la función práctica, la iluminación del porche o entrada también cumple con una energética. Tara Bennet asegura que las luces blancas son las más beneficiosas para la puerta principal, ya que simbolizan claridad, protección y renovación.

Limoneros

El color y el aroma de este árbol no solo decoran, también invitan a la prosperidad y al bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limoneros no solo aportan una estética fresca y un aroma cítrico agradable, sino que también son considerados símbolos de fertilidad, prosperidad y buena salud. Al respecto, Bennet explica que colocar uno de estos en la puerta protege el hogar e invita a la positividad. Además, sus flores y frutos pueden aprovecharse en bebidas depurativas.

Bambú de la suerte

Una costumbre inspirada en creencias chinas aporta serenidad y abundancia a través de una planta. ( Jeffry Surianto/Pexels)

El bambú de la suerte, originario de la cultura china, es una de las plantas más recomendadas por expertos en bienestar. Michele Lefler sugiere colocar una maceta con él en la entrada para atraer prosperidad, fortuna y equilibrio. Además de su significado energético, es una planta resistente y fácil de cuidar.

Colocar el objeto correcto en la puerta de tu casa antes de Año Nuevo es una forma consciente de preparar tu hogar para recibir un nuevo ciclo lleno de oportunidades. Así, siguiendo los principios del Feng Shui y estas recomendaciones de expertos, puedes transformar la energía de tu espacio y dar el primer paso a la armonía y buena fortuna.