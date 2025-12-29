Fernando Delgadillo anuncia nueva fecha para CDMX: será el primer concierto de 2026

Fernando Delgadillo agregó otra fecha para sus primeras presentaciones de 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

El cantante de trova Fernando Delgadillo anunció un concierto en la Ciudad de México para inicios de este 2026.

Se trata del primer evento musical que dará el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ para este próximo año, luego de ya contar con otras fechas ya confirmadas.

El primer concierto de 2026 de Delgadillo y próximo será el viernes 30 de enero en la Ciudad de México.

De acuerdo con las redes sociales oficiales y lo compartido por el cantante, la sede de este evento musical en la capital del país se llevará a cabo en el salón de espectáculos ‘El Cuevón Escenaria’.

Este será el primer concierto de 2026 de Fernando Delgadillo. Foto: Instragram/fernandodelgadillooficial.

Hasta el momento no se han dado mayores detalles de esta primera presentación en la Ciudad de México.

Cabe destacar que el último concierto que tuvo el artista en la capital del país fue el pasado sábado 13 de diciembre en el Lunario, del Auditorio Nacional.

En tanto, el último concierto de Fernando Delgadillo de este 2025 fue en el Estado de México en Peña El Sapo Cancionero.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

Asimismo, el cantante ya reveló sus otras cuatro fechas con las que arrancará el 2026, las cuales se dieron a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

Estas son las fechas de conciertos de Fernando Delgadillo para 2026

En las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo se dio a conocer el calendario de conciertos para inicios de 2026.

Algunas presentaciones fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

El trovador dio a conocer por redes sociales sus primeros cuatro conciertos de este 2026. Foto: Instagram/@lunariomx.

Breve historia del cantante de trova Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”. Crédito: Cuartoscuro.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.