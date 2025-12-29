México

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Se trata de la última presentación de este 2025 de la agrupación, luego de presentarse en Estados Unidos y Europa

Sonido Gallo Negro ofreció un
Sonido Gallo Negro ofreció un concierto en la CDMX. Foto: Instagram/@centrolamaraka.

Sonido Gallo Negro ofreció un concierto en la Ciudad de México el pasado viernes 26 de diciembre. Esto como parte de su presentación ‘Post Navidad’.

La agrupación se presentó en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la capital del país, como parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Sonido Gallo Negro declararon que se trataba de su última presentación de este 2025, luego de una gira por Estados Unidos y Europa durante todo el año.

Cumbia del Espacio, Cumbia Ritual, La Patrona, Bocanegra, Mambo Egipcio, Cumbia de Sanación y Cumbia de los Pescadores, por mencionar algunas, fueron parte de las melodías que cantó la agrupación en este concierto en la Ciudad de México.

El evento musical tuvo lugar
El evento musical tuvo lugar el pasado viernes 26 de diciembre en La Maraka, CDMX. Foto: Instagram/@sonidogallonegro.

“¡¡ Próximo show !!!! 26 de diciembre, en La Maraka🔥🔥🔥🔥Último show pa despedir el año", fue como Sonido Gallo Negro compartió la invitación de este concierto a sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales.

Para despedir el 2025, la agrupación se presentó el pasado viernes 26 de diciembre en la capital del país. (Instagram/@sonidogallonegro)

Presentaciones de Sonido Gallo Negro durante 2025

Sonido Gallo Negro se presentó en diferentes ocasiones en 2025. Una de ellas fue en el Festival Internacional Cervantino.

El evento musical de la agrupación de cumbia ocurrió el martes 16 de octubre del presente año.

Sonido Gallo Negro se presentó
Sonido Gallo Negro se presentó en el Festival Internacional Cervantino de este 2025. Foto: Instagram/@sonidogallonegro.

El Festival Internacional Cervantino es uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina. Se realiza cada año en Guanajuato, México, y reúne a artistas nacionales e internacionales de diversas disciplinas como música, teatro, danza, literatura y artes visuales.

Desde su fundación en 1972, el festival ha promovido el intercambio artístico y cultural, atrayendo a miles de visitantes y presentando espectáculos en espacios históricos y calles de la ciudad.

Es conocido por su diversidad de propuestas y su capacidad para impulsar la cultura tanto a nivel local como global.

Breve historia de Sonido Gallo Negro, grupo que dará concierto en la CDMX

Sonido Gallo Negro es una banda mexicana reconocida por fusionar la cumbia tradicional con elementos psicodélicos, electrónicos y de rock, generando un sonido propio dentro de la escena musical alternativa.

Durante 2025, el grupo mantuvo una agenda activa con presentaciones importantes, como su participación en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, donde repasaron temas de toda su discografía, desde “Cumbia Salvaje” hasta “Paganismo”.

También organizaron la tercera edición del evento “Infierno Tropical” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una cita que reunió a exponentes de la cumbia y la música tropical.

Sonido Gallo Negro es una banda
Sonido Gallo Negro es una banda mexicana reconocida por fusionar la cumbia tradicional con elementos psicodélicos, electrónicos y de rock. Foto: Cuartoscuro.

El pasado 26 de diciembre, la banda se presentará en La Maraka, uno de los recintos de espectáculos más emblemáticos de la Ciudad de México.

En cuanto a lanzamientos, el sencillo “Pañuelo De Seda” se publicó el 23 de agosto de 2024 y está disponible en plataformas digitales.

El grupo continúa explorando nuevas propuestas sonoras y visuales, consolidándose como referente de la cumbia contemporánea en México.

