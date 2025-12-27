Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

Reportes indican que al menos cuatro mujeres resultaron lesionadas por los incendios. Foto: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizará un despliegue militar en el municipio de Villaflores, Chiapas, luego de que se registró el incendio de dos bares durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre.

Fuentes federales informaron a Infobae México que un grupo de militares se dirigen al municipio para garantizar la seguridad de los habitantes tras los hechos violentos registrados en las últimas semanas.

Durante la madrugada, los establecimientos “La Kabala Sport Bar y Karaoke” y “Anubi’s Discoclub”, ubicados en distintos puntos del municipio, fueron incendiados.

De acuerdo con reportes, estos hechos habrían dejado al menos a cuatro mujeres lesionadas por el fuego, sin embargo, las autoridades no han brindado mayor información al respecto.

Los incendios despertaron a la población de Villaflores la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025 | X / .Eco_1LVM

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el incendio registrado en el bar “Kabala” también alcanzó tres vehículos que se encontraban estacionados frente al establecimiento.

Por este hecho se encontraba en el sitio un grupo especializado de la Fiscalía del Estado para realizar las indagatorias correspondientes y lograr la localización de los responsables.

Región es centro de la disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa

En las últimas semanas se han registrado hechos violentos relacionados con la disputa entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hace una semana, aparecieron narcomantas firmadas por el Cártel de Sinaloa en distintos puntos del municipio de Villaflores, donde retaban a sus adversarios del CJNG para anunciar su dominio en la región.

“Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos cul... Atte: CDS”, decían las mantas, en una posible alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos”, identificado como líder del CJNG en la región.

| X / @Eco1_LVM, Reuters

Aunque estas dos organizaciones criminales encabezan la disputa por el control de la región, no son las únicas que se encuentran en Chiapas, ya que también se suma el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG) que ha consolidado su presencia en la frontera con Guatemala.

Cabe señalar que a principios de diciembre el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, informó el inicio de un plan de operaciones por parte del Ejército Mexicano y el Ejército de Guatemala para aumentar la seguridad en la frontera ante ataques el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Chiapas y Guatemala.

Dichas acciones preventivas comenzaron el 5 de diciembre y se tenía planeado mantenerlas el tiempo que sea necesario, por lo que este nuevo despliegue sería el segundo realizado de manera reciente para reforzar la seguridad en el estado.

En octubre de este año se reportaron bloqueos y quema de vehículos en al menos tres municipios del estado. (X/@XHVXTabasco)

La situación de violencia ha provocado que miles de personas sean desplazadas de manera forzada de Chiapas desde 2023.

En agosto pasado, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, negó que exista desplazamiento forzado en la Frontera Comalapa derivado de la violencia generada por grupos criminales.

Su declaración la realizó luego de que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó el ingreso de más de 100 mexicanos en situación de desplazamiento a consecuencia de la violencia en el estado de Chiapas.

Ramírez Aguilar aseguró que quienes salieron del estado lo hicieron porque alguno de sus familiares se encontraban detenidos en Guatemala.

Cientos de habitantes de Chiapas huyeron a Guatemala a causa de la violencia y los grupos criminales. (EFE/Carlos López)

Uno de los hechos recientes de mayor violencia ocurrió en octubre pasado, cuando se registraron bloqueos y quema de vehículos en al menos tres municipios del estado.