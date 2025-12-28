“Venía muy fuerte”: el testimonio de un pasajero que viajaba en el último vagón y detalló el siniestro del Tren Interoceánico

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca. Las autoridades informaron que se trató de un incidente ferroviario bajo atención.

En el hecho que ocurrió este domingo 28 de diciembre, participaron dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, lo que motivó la puesta en marcha de protocolos de emergencia y la colaboración con autoridades locales de Oaxaca.

Según la Secretaría de Marina (Semar), en ese momento viajaban en el tren 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Desde el principio, se otorgó prioridad a la atención de los ocupantes, mientras equipos técnicos y autoridades coordinaron acciones para asegurar su seguridad y recopilar información técnica.

Testimonio que viajaba en el último vagón detalló el siniestro del Tren Interoceánico

A través de redes sociales, uno de los pasajeros relató que el impacto los sorprendió cuando viajaban en el último vagón. Según su testimonio, tras el accidente, tanto él como su familia resultaron con lesiones menores y se sumaron a las tareas de auxilio para asistir a los heridos.

“Desafortunadamente así quedamos. Sentíamos que el tren venía muy fuerte. Muchísima gente está ahí tirada, nosotros veníamos en el último vagón, toda mi familia está bien, pero estamos tratando de sacar gente. Sentimos que ele tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos. Nos quedamos bien, un poquito golpeados, pero bien”, afirmó el testimonio.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z. Crédito: Facebook | Matutinazo Noticias

Gobierno de Oaxaca confirma ayuda para brindar atención de emergencias tras descarrilamiento del tren

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara informó que se instaló de inmediato un módulo operativo para la atención de emergencias, con participación del Gobierno estatal, autoridades municipales y diversas instancias federales. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR) y la Policía Vial Estatal acudió junto con ambulancias para fortalecer el operativo, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido por Zoé Robledo, activó en la región sus protocolos de emergencia y contingencia para la posible atención y recepción de pacientes.

Las acciones institucionales incluyeron la coordinación para levantar información técnica sobre el accidente y asegurar la asistencia médica y logística a los usuarios del Tren Interoceánico. La presencia de personal especializado continúa en la zona para atender cualquier necesidad adicional derivada del siniestro.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z Crédito: X | @RepDeFiFidonia

Secretaría de Marina despliega cinco ambulancias terrestres

Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó el despliegue de cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y, aproximadamente, 40 elementos de sanidad naval. Estos equipos actuaron en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para rescatar a los afectados, varios de los cuales cayeron por un talud de cerca de siete metros. Las maniobras se enfocaron en salvaguardar a quienes resultaron más vulnerables por la compleja topografía del lugar.