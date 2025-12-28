México

Tren Interoceánico: esto es lo que cuesta viajar en la Línea Z de Oaxaca a Veracruz

La Marina confirmó que 13 personas perdieron la vida debido al descarrilamiento en Oaxaca

Guardar
Fotografía de un vagón del
Fotografía de un vagón del tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec hoy, antes de su recorrido inaugural en el municipio de Salina Cruz (México). EFE/Luis Villalobos

En diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el servicio de pasajeros y carga de la Línea Z, que va de Coatzacoalcos (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca) del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el gobierno federal, reactivar la operación de los trenes de pasajeros tiene el propósito de ofrecer opciones de movilidad a precios asequibles.

En el sitio oficial del Tren señala que el costo del viaje en la Línea Z es de 476 pesos en la clase turista. El precio por boleto ya incluye IVA y seguro de pasajero.

De acuerdo con la empresa que opera esta ruta, el viaje tiene una duración estimada de seis horas.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 20 heridos

El accidente ferroviario que ocurrió en Nizanda, Oaxaca, que involucró a dos locomotoras y cuatro vagones que transportaban a 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, dejó un saldo de 13 muertos y 36 heridos, informó la Secretaría de Marina.

El incidente, registrado sobre la Línea Z, provocó el descarrilamiento de la máquina principal y dejó un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z. Crédito: Facebook | Matutinazo Noticias

Las labores de rescate incluyeron la participación de cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Marina.

Además, se llevaron a cabo maniobras coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes resultaron afectados tras caer a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

“Se mantienen en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura”, detalló la dependencia federal.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario trabaja para determinar las causas del descarrilamiento y planificar las acciones necesarias para restablecer la operatividad de la vía, con la seguridad de las personas y la infraestructura como prioridad.

Según la Secretaría de Marina, “se mantienen coordinaciones para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea”.

Desde los primeros minutos tras el siniestro, el personal involucrado brindó atención inmediata a los usuarios afectados y mantuvo la coordinación con las autoridades locales para el levantamiento de la información técnica y operativa correspondiente.

La Secretaría de Marina enfatizó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de los proyectos estratégicos bajo su responsabilidad, asegurando que la población será informada tan pronto se disponga de datos oficiales adicionales.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoLínea Z del Tren InteroceánicoSecretaría de Marinamexico-noticias

Más Noticias

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en Santa Fe

Hasta el momento se reporta la detención de uno de los presuntos implicados y la búsqueda de otro

Operativo en la Plaza Antara

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este domingo

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda mensaje tras confirmarse la muerte de 13 personas

Las autoridades confirmaron un total de 98 personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para su atención

Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum manda

“No hay mantenimiento, control, ni seriedad”: Alito Moreno reacciona al descarrilamiento del Tren Interoceánico

Las declaraciones del presidente del PRI atribuyen el suceso en Oaxaca a fallas en la gestión federal

“No hay mantenimiento, control, ni

Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

Un hombre fue detenido en Zamora, tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su padre, ocurrido en una vivienda de la colonia Infonavit Progreso Nacional, según informó la Fiscalía General del Estado

Mató a golpes a su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intentó vengar muerte de su

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

ENTRETENIMIENTO

La película más vista en

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

DEPORTES

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro