Tren Interoceánico: esto es lo que cuesta viajar en la Línea Z de Oaxaca a Veracruz

Fotografía de un vagón del tren de pasajeros del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec hoy, antes de su recorrido inaugural en el municipio de Salina Cruz (México). EFE/Luis Villalobos

En diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el servicio de pasajeros y carga de la Línea Z, que va de Coatzacoalcos (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca) del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el gobierno federal, reactivar la operación de los trenes de pasajeros tiene el propósito de ofrecer opciones de movilidad a precios asequibles.

En el sitio oficial del Tren señala que el costo del viaje en la Línea Z es de 476 pesos en la clase turista. El precio por boleto ya incluye IVA y seguro de pasajero.

De acuerdo con la empresa que opera esta ruta, el viaje tiene una duración estimada de seis horas.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 20 heridos

El accidente ferroviario que ocurrió en Nizanda, Oaxaca, que involucró a dos locomotoras y cuatro vagones que transportaban a 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, dejó un saldo de 13 muertos y 36 heridos, informó la Secretaría de Marina.

El incidente, registrado sobre la Línea Z, provocó el descarrilamiento de la máquina principal y dejó un saldo preliminar de 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica.

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z. Crédito: Facebook | Matutinazo Noticias

Las labores de rescate incluyeron la participación de cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Marina.

Además, se llevaron a cabo maniobras coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes resultaron afectados tras caer a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

“Se mantienen en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura”, detalló la dependencia federal.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario trabaja para determinar las causas del descarrilamiento y planificar las acciones necesarias para restablecer la operatividad de la vía, con la seguridad de las personas y la infraestructura como prioridad.

Según la Secretaría de Marina, “se mantienen coordinaciones para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea”.

Desde los primeros minutos tras el siniestro, el personal involucrado brindó atención inmediata a los usuarios afectados y mantuvo la coordinación con las autoridades locales para el levantamiento de la información técnica y operativa correspondiente.

La Secretaría de Marina enfatizó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de los proyectos estratégicos bajo su responsabilidad, asegurando que la población será informada tan pronto se disponga de datos oficiales adicionales.