Regalos, dulces y villancicos: así fue la posada navideña en el penal femenil de Iztapalapa | Video

Las actividades incluyeron intercambio de dulces, posada, piñatas y muchas más. (FOTO: Captura de pantalla)

En medio de las festividades decembrinas, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México organizó una posada navideña para las niñas y los niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La celebración estuvo dirigida a 19 menores, desde recién nacidos hasta niñas y niños de cinco años de edad, quienes asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas”, espacio que opera al interior del penal y cuenta con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la jornada, las y los pequeños participaron en actividades lúdicas como bailes, cantos y la narración de un cuento navideño, además de recibir regalos, dulces y diversas sorpresas en un ambiente marcado por el espíritu festivo.

Piñata, desayuno y peregrinación simbólica

Como parte de la tradición, se realizó una peregrinación simbólica para pedir posada, seguida del rompimiento de una piñata llena de obsequios. Posteriormente, las niñas y los niños compartieron un desayuno que incluyó hot dogs, papas y ponche caliente, y llevaron a cabo un intercambio de paletas decoradas por ellos mismos.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México organizó una posada navideña para las niñas y los niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Crédito: @SSC_CDMX

El evento concluyó con la interpretación de villancicos por parte del personal docente del CENDI, quienes también entregaron aguinaldos a las y los alumnos.

Actualmente, el CENDI atiende a 12 niñas y siete niños, con edades que van desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años, distribuidos en ocho grupos:

3 de lactantes

2 de maternal

3 de nivel preescolar

El centro está integrado por siete docentes, una maestra de música y una directora, y se rige bajo el calendario escolar oficial.

Niños de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas. (FOTO: Captura de pantalla)

Con este tipo de actividades, la SSC, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, busca promover las tradiciones decembrinas y garantizar el derecho de la infancia a un desarrollo integral, incluso en contextos de reclusión, en beneficio de las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad.

