México

Regalos, dulces y villancicos: así fue la posada navideña en el penal femenil de Iztapalapa | Video

La celebración fue dirigida a 19 menores en espacios reconocidos por la SEP

Las actividades incluyeron intercambio de
Las actividades incluyeron intercambio de dulces, posada, piñatas y muchas más. (FOTO: Captura de pantalla)

En medio de las festividades decembrinas, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México organizó una posada navideña para las niñas y los niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La celebración estuvo dirigida a 19 menores, desde recién nacidos hasta niñas y niños de cinco años de edad, quienes asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas”, espacio que opera al interior del penal y cuenta con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la jornada, las y los pequeños participaron en actividades lúdicas como bailes, cantos y la narración de un cuento navideño, además de recibir regalos, dulces y diversas sorpresas en un ambiente marcado por el espíritu festivo.

Piñata, desayuno y peregrinación simbólica

Como parte de la tradición, se realizó una peregrinación simbólica para pedir posada, seguida del rompimiento de una piñata llena de obsequios. Posteriormente, las niñas y los niños compartieron un desayuno que incluyó hot dogs, papas y ponche caliente, y llevaron a cabo un intercambio de paletas decoradas por ellos mismos.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México organizó una posada navideña para las niñas y los niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El evento concluyó con la interpretación de villancicos por parte del personal docente del CENDI, quienes también entregaron aguinaldos a las y los alumnos.

Actualmente, el CENDI atiende a 12 niñas y siete niños, con edades que van desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años, distribuidos en ocho grupos:

  • 3 de lactantes
  • 2 de maternal
  • 3 de nivel preescolar

El centro está integrado por siete docentes, una maestra de música y una directora, y se rige bajo el calendario escolar oficial.

Niños de todas las edades
Niños de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas. (FOTO: Captura de pantalla)

Con este tipo de actividades, la SSC, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, busca promover las tradiciones decembrinas y garantizar el derecho de la infancia a un desarrollo integral, incluso en contextos de reclusión, en beneficio de las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad.

