México

Riña en el penal El Amate, en Chiapas, deja 40 reos lesionados

Fuerzas federales y estatales implementaron un operativo para restablecer el orden en el centro penitenciario

El enfrentamiento dejó 40 reos
El enfrentamiento dejó 40 reos lesionados, ninguno de gravedad, según informaron autoridades.

Una riña entre dos grupos adversarios al interior del penal El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, dejó como saldo 40 personas privadas de la libertad lesionadas, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con los reportes, ninguno de los internos presentó heridas de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del pasado miércoles, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad interinstitucional para controlar la situación y evitar que los disturbios se extendieran a otras áreas del centro penitenciario, catalogado como de mediana seguridad.

Según la información oficial, el conflicto se originó cuando un grupo de 16 reos intentó tomar el control del penal mediante extorsiones contra un grupo adversario, lo que generó inconformidad y derivó en el choque violento entre internos.

Operativo con Ejército y fuerzas estatales para retomar el control

Ante la riña, se activó un operativo con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, quienes ingresaron al penal para restablecer el orden y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

Una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo aseguró a reporteros que, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, “las actividades se desarrollan conforme a los protocolos establecidos y la situación se mantiene en calma” dentro del centro penitenciario.

El penal El Amate, en
El penal El Amate, en Cintalapa, fue escenario de una riña entre grupos adversarios. REUTERS/José Cabezas

Luego de controlar los disturbios, soldados, policías y custodios realizaron rondines de vigilancia y supervisión en las distintas áreas del penal, con el objetivo de prevenir nuevos enfrentamientos y detectar posibles focos de riesgo.

Saldo de lesionados y vigilancia permanente

Del total de 40 internos lesionados, las autoridades precisaron que ninguno sufrió heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales. La atención médica se brindó al interior del penal, conforme a los protocolos establecidos.

El penal El Amate permanece sin mayores incidentes, aunque se mantiene un esquema de vigilancia reforzada para evitar nuevos intentos de desestabilización interna.

