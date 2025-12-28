México

FGR investiga descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó al menos 20 lesionados

Peritos y policías se coordinan con elementos federales y estatales

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó que había por lo menos 15 personas heridas. Posteriormente, la Secretaria de Marina (Semar) actualizó la cifra a 20.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, expresó el mandatario.

A través de un comunicado, en redes sociales del 28 de diciembre, la FGR detalló que personal de investigación acudió al sitio.

Las labores de atención y
Las labores de atención y rescate continúan avanzando en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, en estrecha coordinación interinstitucional, para brindar apoyo a las personas afectadas. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, es párte del mensaje.

Asimismo, la Semar informó que el accidente ferroviario ocurrió a la altura de Nizanda, sobre la Línea Z. En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de tripulación.

En el sitio hay cinco ambulancias terrestres y una aérea, además de 40 elementos de sanidad naval.

Nahle se comunica con Salomón Jara

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle se comunicó con su homólogo de Oaxaca con el objetivo de mantener coordinación.

“Me he comunicado con el gobernador de Oaxaca @salomonj, para coordinarnos y ofrecer el apoyo necesario ante el accidente del tren Interoceánico”, escribió Nahle en su cuenta de X.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

El gobernador de Oaxaca destacó que en el sitio trabajan elementos de

  • Secretaría de Gobierno
  • Guardia Nacional
  • SEDENA
  • SEMAR
  • CDPAZ
  • CAPUFE
  • H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero
  • Unidades de emergencia (paramédicos)
  • Protección Civil del Estado
  • Policía Estatal
  • Policía Vial del Estado
  • Policía Municipal
  • Policía Vial Municipal
  • Servicios de Salud
  • ⁠IMSS-Bienestar

Ante el accidente en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se mantiene el apoyo a los usuarios del Corredor Interoceánico.

Asimismo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la institución "activó de manera inmediata sus protocolos de emergencia y contingencia en sus unidades de la región para la posible atención y recepción de pacientes”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

